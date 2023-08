Noch einmal in die Stammkneipe am Gardasee: Wünschewagen erfüllt schwerkrankem Fernfahrer großen Traum

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Herr W., ein Fernfahrer aus Coburg, hat seine Stammkneipe am Gardasee. Weil er schwer krank ist, erfüllte der Wünschewagen ihm den Traum nochmal hinzufahren.

Coburg - Jahrelang war Herr W. mit seinem Lkw unterwegs und etliche Male führte ihn sein Weg dabei in das Nachbarland Italien - und vor allem an den Gardasee. Dort entdeckte er eine Pizzeria für sich und schon bald wurde sie zu seiner Stammkneipe. Doch jetzt fährt Herr W. nicht mehr über die Straßen von Bella Italia, denn er ist schwer erkrankt und es fehlt ihm die Kraft.

Seine Stammkneipe konnte er aber jetzt doch noch einmal besuchen. Und zwar mit dem Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Coburg Land. In einem Facebook-Post erzählt der Bund die Geschichte des dreitägigen Ausflugs an den Gardasee. „So fuhren wir früh morgens, begleitet von einem Teil der Familie in einem zweiten Fahrzeug, nach Peschiera del Garda, überquerten bei schönstem Wetter den Brenner und genossen schon am ersten Tag Pasta e Vino“, heißt es.

Herr W. traf auf seinen „Pizzeria-Freund“ in seiner Stammkneipe am Gardasee. © ASB Coburg Land

Schwerkranker Fernfahrer darf mit dem Wünschewagen zu seiner Stammkneipe am Gardasee

Und schon am nächsten Tag ging es für Herr W. in seine Stammkneipe, die erst noch gefunden werden musste. Doch das ging schnell und der ehemalige Fernfahrer ist herzlich empfangen und gefeiert worden. „Die Kinder, die er früher kennen gelernt hat, sind inzwischen erwachsen und führen nun das Lokal, aber der ehemalige Wirt hilft noch mit und hat unserem Fahrgast umso lieber ein Mittagessen zubereitet – typisch italienisch natürlich“, schreibt der ASB weiter.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Herr W. und sein „Pizzeria-Freund“ unterhielten sich lange auf italienisch, bis es am Nachmittag an den See ging. Am dritten Tag ging es schließlich wieder nach Hause nach Coburg. Allerdings wollte Herr W. auf dem Rückweg noch einmal am Brenner halten. Er gab dem Wünschewagen-Team die Anweisung: „Der Wünschewagen soll unbedingt den LKW-Parkplatz anfahren.“ Glücklich kam Herr W. schließlich wieder in Coburg an und das ASB-Team wünschte dem ehemaligen Fernfahrer alles Gute. (ly)

Die schwerkranke Maria ist mit dem Hospizmobil des BRK an die Ostsee gefahren. Dort sah sie einen Delfin.

Gewaltige Naturspektakel: Die 5 schönsten Wasserfälle in Bayern Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.