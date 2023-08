Hochwasser-Gefahr in Bayern: Teils höchste Meldestufe möglich – hier steht angespannte Nacht bevor

Von: Manuel Rank, Felix Herz

Teilen

Mit lautem Tosen und einer Menge Regen endet der Hochsommer 2023. So warnt der Deutsche Wetterdienst auch in der Nacht vor Dauerregen. Hochwasser droht.

Update vom 28. August, 21:45 Uhr: Die Lage in Bayern bleibt wegen der Gefahr vor Hochwasser weiter angespannt: Für die Nacht werden gebietsweise intensiver Dauerregen erwartet und in mehreren Regionen bleibt die Meldestufe für die Hochwassergefahr bestehen. Wie der Hochwassernachrichtendienst Bayern in einem aktuellen Lagebericht zur Hochwasserlage bekannt gibt, würden die Pegelstände am Inn gegenwärtig zwar noch weiter ansteigen, doch inzwischen soll der Scheitel nahezu erreicht sein.

Ab Rosenheim bis Kraiburg bleibt über die Nacht die Meldestufe 3 ausgerufen, in Wasserburg kann Meldestufe 4 nicht ausgeschlossen werden. Auch für den Dienstag sehen die Hochwasser-Prognosen für Bayern gefährliche Pegelstände vor. Bei Passau wird erwartet, dass der Rott in der Folge stark ansteigt. In der Nacht zu Dienstag wird möglicherweise Meldestufe 3 erwartet. Im Laufe des Tages soll das Wasser dann weiter ansteigen.

Hochwasser-Gefahr in Bayern nimmt zu: Flüsse können über ihre Ufer treten

Südlich der Donau werden an den Zuflüssen von der Iller bis zur Isar und am Regen ebenfalls ein deutlicher Anstieg erwartet. Wie es in der Meldung heißt, können an der oberen Donau einige Pegel bereits in der Nacht stellenweise über die Ufer treten. Die Aussichten für die weitere Woche sind noch ungewiss. Die Regenfälle sollen erst zur Wochenmitte allmählich nachlassen.

Gefahr von Hochwasser in Bayern: DWD warnt zusätzlich vor starken Gewittern

Update vom 28. August, 18.30 Uhr: Der DWD warnt nun auch vor starken Gewittern in Ostbayern. Demnach ziehen von Süden örtlich Gewitter auf, mit Starkregen und Windböen. Vereinzelt kann es Blitzschlag geben. Die Warnung gelte bis 22.00 Uhr, heißt es in der Meldung des Wetterdienstes. Vor allem Teile Niederbayerns sind von den Gewittern betroffen.

Update vom 28. August, 17 Uhr: In Wasserburg am Inn könne laut Hochwassernachrichtendienst sogar die höchste Meldestufe vier überschritten werden. Die Stadtverwaltung dort teilte nun mit, es würden notwendige Vorkehrungen auf Basis des zugehörigen Einsatzplanes getroffen.

Erste Geh- und Fahrradwege überschwemmt – Höchststand nach Mitternacht

In Rosenheim waren am Nachmittag bereits Fahrrad- und Gehwege in der Nähe von Mangfall und Inn überflutet. Das dortige Wasserwirtschaftsamt erwartete am Nachmittag, dass der Inn seinen Höchststand nach Mitternacht erreicht. „Momentan gehen wir davon aus, dass die Hochwasserlage zwar angespannt, aber stabil verläuft“, sagte Rosenheims Oberbürgermeister Andreas März (CSU). „Die Situation kann sich allerdings stündlich ändern.“

Die „Vorwarnung Hochwassergefahr“ gilt zudem jetzt auch für den Landkreis Regensburg. Außerdem wurde aus der „Vorwarnung Hochwassergefahr“ in Altötting nun eine „Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen“.

Update vom 28. August, 16.30 Uhr: Die Pressestelle des Bayerischen Roten Kreuzes informiert nun in einer Mitteilung an die Presse, dass die Wasserwacht Bayern ihre Alarmbereitschaft erhöht hat. So wurden die „rund 60 ‚Air Rescue Specialists‘ (auch Luftrettungsspezialisten genannt) in Alarmstufe 2 von 3 versetzt“, heißt es. Dadurch werde sichergestellt, dass die Einsatzkräfte in höchstens 180 Minuten an dem zugehörigen Luftrettungsstandort einsatzklar sind. Außerdem wurden die „Wasserrettungszüge Oberbayern, Franken und Ostbayern in Alarmstufe 1 versetzt“.

Anlass dafür ist die zunehmende Hochwasser-Gefahr in Bayern. Dabei geht es vor allem um die „vom Hochwassernachrichtendienst vorhergesagten Meldestufen des Inn (teilw. Meldestufe 4 von 4) und der Donau (teilw. Meldestufe 4 von 4)“ heißt es in der Pressemitteilung. Zwei weitere Wasserrettungszüge des Katastrophenschutzes und 256 Schnelleinsatzgruppen werden demnach noch zusätzlich vorbehalten.

Unter anderem in Rosenheim steigt das Wasser im Inn unaufhörlich – gegen Mitternacht soll Meldestufe 3 überschritten werden. Die Behörden warnen daher vor Überschwemmungen, auch in bebauten Gebieten. © NEWS5 / Merzbach / Screenshot Hochwassernachrichtendienst / Merkur-Collage

Übersicht: Wo in Bayern gilt welche Hochwasser-Warnstufe?

Update vom 28. August, 16 Uhr: Der Regen hält weiter an, und es kommen immer mehr Landkreise hinzu, für die der Hochwassernachrichtendienst Warnungen ausspricht. Hier eine kurze Übersicht zu allen Warnungen:

Vorwarnung Hochwassergefahr : Passau, Deggendorf, Altötting, Landshut, Donau-Ries, Dillingen an der Donau, Augsburg, Aichach-Friedberg, Günzburg, Neu-Ulm, Unterallgäu, Oberallgäu, Ostallgäu, Weilheim-Schongau

: Passau, Deggendorf, Altötting, Landshut, Donau-Ries, Dillingen an der Donau, Augsburg, Aichach-Friedberg, Günzburg, Neu-Ulm, Unterallgäu, Oberallgäu, Ostallgäu, Weilheim-Schongau Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen : Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, München, Pfaffenhofen an der Ilm, Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt, Kelheim, Berchtesgadener Land

: Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, München, Pfaffenhofen an der Ilm, Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt, Kelheim, Berchtesgadener Land Warnung vor Überschwemmungen für bebaute Gebiete: Rosenheim, Mühldorf am Inn

Hochwasser-Alarm in Bayern: Höchste Warnstufe für zwei Landkreise

Update vom 28. August, 14 Uhr: Es ist so weit – für zwei Landkreise vermeldet der Hochwassernachrichtendienst nun die höchste Warnstufe. Für Rosenheim und Mühldorf am Inn warnt die Behörde nun vor „Überschwemmungen in bebauten Gebieten“. Die höchsten Wasserstände am Inn werden ab dem Abend und in der Nacht auf Dienstag erwartet. Am ärgsten scheint die Lage nahe Wasserburg zu sein, in der Meldung des Hochwassernachrichtendienstes heißt es: „Am Inn Pegel Wasserburg wird Meldestufe 2 gegen 14 Uhr, Meldestufe 3 gegen 18 Uhr und voraussichtlich Meldestufe 4 überschritten.“

Eine „Vorwarnung Hochwassergefahr“ gibt es außerdem jetzt in fast allen Landkreisen Schwabens. Und: Für Landkreis und Stadt München gilt nun die Warnstufe zwei: „Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen“.

Die (Pegel-)Meldestufen beim Hochwassernachrichtendienst Meldestufe 1: Stellenweise kleinere Ausuferungen. Meldestufe 2: Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen. Meldestufe 3: Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich. Meldestufe 4: Bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang erforderlich.

Update vom 28. August, 13 Uhr: Der Hochwassernachrichtendienst hat erneut seine Warnungen für Bayern ausgeweitet. Zu den Landkreisen, für die bereits eine Warnung besteht (siehe Update um 12 Uhr) kommen weitere hinzu: So gilt die „Vorwarnung Hochwassergefahr“ nun auch für Ober-, Unter- und Ostallgäu sowie für Landshut und Deggendorf.

Inzwischen 13 Landkreise betroffen – Hochwassergefahr in Bayern

Die Warnung für Garmisch-Partenkirchen wurde zudem aktualisiert – hier gilt nun nicht mehr die „Vorwarnung Hochwassergefahr“, sondern „Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen“ – Stufe zwei von drei wurde also auch hier erreicht. Hier eine kurze Übersicht zu den Meldestufen beim Hochwassernachrichtendienst des Bayerischen Landesamtes für Umwelt:

Warnungen des Hochwassernachrichtendienstes Auf der Karte grün: Entwarnung Auf der Karte gelb: Vorwarnung Hochwassergefahr Auf der Karte orange: Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen Auf der Karte rot: Warnung vor Überschwemmungen für bebaute Gebiete

Hochwassernachrichtendienst weitet Warnungen für Bayern aus

Update vom 28. August, 12 Uhr: Regen – davon hat der Süden des Freistaats auch am Montagmittag weiterhin mehr als genug. Nach den Gewittern am Wochenende, die für zahlreiche Schäden in vielen Landkreisen sorgten, stehen nun direkt die nächsten Probleme an. So warnt der Hochwassernachrichtendienst inzwischen mehrfach vor Überschwemmungen.

In den Landkreisen Pfaffenhofen an der Ilm, Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt, Kelheim, Mühldorf am Inn und Rosenheim gilt derzeit die Warnstufe zwei von drei. „Aufgrund der anhaltenden Niederschläge wird sich eine Hochwasserlage an der Donau einstellen. Die Wasserstände an Ilm und Paar werden nicht wesentlich zurückgehen“, heißt es dazu vonseiten des Hochwassernachrichtendienstes.

Der anhaltende Dauerregen in Bayern lässt in vielen Regionen die Fluss-Pegel ansteigen. Der Hochwassernachrichtendienst weitete daher unlängst seine Warnungen vor Überschwemmungen aus. (Symbolbild) © Bernd März / IMAGO / Screenshot DWD / Screenshot Hochwassernachrichtendienst

Hochwassergefahr am Alpenrand und im Landkreis Passau

Zusätzlich gibt es noch eine „Vorwarnung Hochwassergefahr“ für die Landkreise Passau und Garmisch-Partenkirchen. Zu ersterem Landkreis heißt es: „Sollten die vorhergesagten Niederschläge in der Größenordnung eintreten, werden am Inn Meldestufen überschritten. Zusammen mit der erhöhten Wasserführung der Donau in der Stadt Passau kann Meldestufe 3 erreicht werden.“

Zu Garmisch-Partenkirchen schreibt der Hochwassernachrichtendienst indessen, dass höhere Meldestufen, als die derzeit vielerorts erreichte erste Meldestufe, nicht erwartet werden – aber wegen des stärker als zunächst gedacht ausfallenden Dauerregens auch nicht ausgeschlossen werden können.

Auch Regionen in Baden-Württemberg sind vom Dauerregen betroffen – und auch hier warnen die Behörden vor Hochwasser.

Update vom 28. August, 07.45 Uhr: Der Dauerregen in Bayerns Süden geht weiter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Dauerregen in der Südhälfte des Freistaats und in der Oberpfalz bis zum Dienstag. An den Alpen gebe es Unwetter durch Dauerregen, der extrem ergiebig sei, hieß es. Die Temperaturen sollen unter der 20-Grad-Marke bleiben.

Auch für Dienstag wird regnerisches und kühles Wetter im Freistaat erwartet. Wegen des Dauerregens warnten die Wasserwirtschaftsämter vor Hochwassergefahr in einigen Kommunen: Betroffen sind demnach die Stadt Ingolstadt, die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen a.d. Ilm und Mühldorf am Inn sowie Stadt und Landkreis Rosenheim.

Update vom 27. August, 17 Uhr: Während auf der einen Seite die Dauerregen-Warnungen für Bayern laufen, ist man im Freistaat auch weiterhin mit den Nachwirkungen der Unwetter vom Samstag beschäftigt. Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen hat nun in Folge der schweren Unwetterschäden für Bad Bayersoien den Katastrophenfall ausgerufen. In der Gemeinde habe sich am Samstag ein heftiges Unwetter mit Sturm und massivem Hagel mit einer Korngröße von bis zu acht Zentimetern ereignet, teilte die Behörde am Sonntag mit. 80 Prozent der Gebäude in dem Ort seien schwer beschädigt worden.

Nach Unwetter am Samstag: Katastrophenfall für Gemeinde ausgerufen

Für die Gemeinde wurden den Angaben zufolge Notdächer angefordert. „Das Ende des Einsatzes ist noch nicht abzusehen und die Kräfte vor Ort haben noch einige schwere Arbeit vor sich“, sagte Landrat Speer am Sonntag.

Erstmeldung vom 27. August: München – Nass, kalt und stürmisch – der Hochsommer 2023 endet an diesem Wochenende mit Pauken und Trompeten. Am Freitag, 25. August, ging es los mit den ersten Gewittern, am Samstag, 26. August, krachte es dann richtig. Die Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun, unzählige Schäden sind entstanden – und die Meteorologen warnen weiter: Auch am Sonntag, 27. August, beruhigt sich die Wetterlage nicht.

„Ergiebiger Dauerregen“ in Bayern – Zweithöchste DWD-Warnstufe erreicht

Für den gesamten Südwesten Bayerns warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntagnachmittag vor „ergiebigem Dauerregen“. Betroffen von der zweithöchsten Warnstufe, die der DWD hier ausruft, sind folgende Landkreise:

Unter-, Ober- und Ostallgäu

Landsberg am Lech

Weilheim-Schongau

Garmisch-Partenkirchen

Starnberg

Bad Tölz Wolfratshausen

Miesbach

Rosenheim

Für diese Landkreise gibt der DWD aktuell eine „amtliche Unwetterwarnung“ heraus. Die Meteorologen schreiben: „Es tritt ergiebiger Dauerregen auf. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 80 l/m² und 120 l/m² erwartet. In Staulagen werden Mengen bis 160 l/m² erreicht.“ Dabei handelt es sich um Warnstufe 3 von 4.

Für zahlreiche Landkreise im Süden und Osten Bayerns warnt der Deutsche Wetterdienst am Sonntagnachmittag vor Dauerregen. © Screenshot Deutscher Wetterdienst

Für zahlreiche weitere Landkreise im Süden, Osten und in der Mitte Bayerns rund um München warnt der DWD zudem vor Dauerregen (Warnstufe 2 von 4). Die Warnungen gelten allesamt noch bis Dienstag, 29. August.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Dauerregen in Bayern – auch der Hochwassernachrichtendienst warnt

Mit dem vielen Regen geht auch zwangsläufig eine Warnung vor Hochwasser einher. Immerhin – für die Menge an Regen, die derzeit runterkommt, ist die Lage vergleichsweise ruhig. Es gibt aber eine „Hochwasserwarnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen für Stadt Ingolstadt, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm“.

Land unter bereits am Samstag, 26. August, im Chiemgau. Doch auch am Sonntag soll es noch anhaltend regnen, der DWD warnt – auch vor Hochwasser. © Rolf Poss / IMAGO

Zudem gibt es eine „Vorwarnung Hochwassergefahr“ für Stadt und Landkreis Rosenheim sowie Mühldorf am Inn. So ist also nicht mit weiteren schweren Gewittern zu rechnen, der anhaltende Dauerregen wird den Menschen in Bayern aber wohl vorerst erhalten bleiben. (fhz)

Unwetter-Chaos in Bayern: Die Bilder vom extremen Hagel, heftigen Starkregen und schweren Gewittern Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.