„Hohes Schadenspotential“: Nach Tornado in Bayern erklärt Münchner DWD-Experte das Wetterereignis

Von: Leyla Yildiz

Nach dem Tornado, der über die bayerische Stadt Burghausen gefegt ist, erklärt ein DWD-Experte, was man über das Wetterphänomen wissen muss.

München - Mittwochabend, 26. Juli, gegen 19 Uhr: Der Himmel über Burghausen (Landkreis Altötting) verdunkelt sich plötzlich. Eine riesige Gewitterwolke zieht über der Stadt an der bayerisch-österreichischen Grenzen auf und der Regen beginnt seinen Weg Richtung Boden zu bahnen. Auf einmal wird ein kräftiger Windkanal sichtbar, der über die Häuser und Bäume hinwegfegt. Spätestens auf Nachfrage beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nach dem Gewitter steht fest: das war ein waschechter Tornado.

Er sorgte für zahlreiche umgeknickte Bäume und dass der Dachstuhl eines Hauses angehoben und um die 20 Zentimeter versetzt wurde. Ein Tornado wie dieser kann laut Lothar Bock, Meteorologe des Münchner DWD-Büros, generell überall vorkommen. Auf Anfrage von IPPEN.MEDIA erklärt er, dass allerdings nicht jeder bemerkt, beziehungsweise sogar gefilmt würde. „Je dichter die Bevölkerung, umso eher wird ein Tornado festgestellt“, erklärt der Meteorologe.

Tornado fegt durch Burghausen: DWD-Experte klärt zu Wetterereignis auf

Die stärkste Windhose in Deutschland sei bislang in Pforzheim in den 60er-Jahren gemessen worden. „Sie hatte die Kategorie vier“, sagt Bock. Der Wert richtet sich nach der Fujita-Skala, auf der Tornados ihrer Stärke entsprechend eingestuft werden. Sie reicht bis zwölf, allerdings sind die Werte sechs bis zwölf laut dem DWD eher theoretisch, da bislang noch nirgends auf der Welt solch starke Tornados registriert worden sind. Darum nutzt man eher die Skalapunkte null bis fünf.

Ein Tornado entsteht unter anderem aus einer Superzelle heraus. © Panthermedia/Imago

Zum Vergleich: „Bei einem Tornado von F0 reden wir von einem Sturm der Windstärke acht bis zehn (Anm. d. Red.: 64-116 km/h)“, erklärt Lothar Bock. „F5 wären ab circa 400 Kilometer pro Stunde.“ Dass ein Tornado in Deutschland eine Stärke wie in den USA erreicht, kann der Meteorologe zwar nicht ganz ausschließen, aber das wird wahrscheinlich eher selten vorkommen. Der größte Wirbelsturm in den USA wurde am 31. Mai 2013 mit 480 Kilometer pro Stunde (F5) in Oklahoma gemessen.

DWD-Experte erklärt: Dauer von Tornados ist variabel

Wie lange eine Windhose überlebt, sprich Minuten oder Stunden, kommt laut Bock auf das Stadium der Gewitterwolke an. Je mehr die Wolke bereits entladen ist, umso schneller ist der Tornado auch wieder vorbei. Er ist nichts anderes als ein Wolkenrüssel, der aus einem sehr großen Gewittern hinausragt. Hängt die Wolke sehr tief, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Tornado bis zum Boden reicht. Das kommt nicht immer vor. Für die Entstehung eines Tornados muss übrigens eine Superzelle aufgezogen sein - ein Gewitter mit besonders großer Stärke.

In Deutschland werden im Jahr rund 20 bis 80 Windhosen vom DWD registriert, allerdings „gibt es eine recht hohe Dunkelziffer“. Der Deutsche Wetterdienst forscht schon seit Jahren an dem besonderen Wetterereignis, da „Tornados ja doch immer ein sehr hohes Schadenspotential haben“, sagt Lothar Bock. „Und: Ein Tornado ist übrigens kein Phänomen des Klimawandels.“(ly)

