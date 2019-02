Die Fahrt mit dem Rad in die Stadt endete für einen 81-Jährigen tödlich. Dabei war er fast gerettet.

Erlangen - Ein 81 Jahre alter Radfahrer ist nach einem Unfall in Erlangen in einem Krankenhaus gestorben. Der Senior war am Dienstagabend auf einem Radweg in der Innenstadt unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als er an der Ausfahrt einer Tiefgarage vorbeikam, habe eine 37-jährige Autofahrerin angehalten, um ihn vorbeizulassen. Kurz darauf sei der 81-Jährige mit seinem Rad jedoch ins Schlingern geraten und gestürzt. Er verletzte sich schwer und verlor das Bewusstsein. Nachdem es den Rettungskräften gelungen war ihn zu reanimieren, wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Mittwoch starb.

dpa/lby

