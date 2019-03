Toter Wolf an bayerischer Autobahn entdeckt - so erklärt die Polizei den ungewöhnlichen Fund

Nach dem Fund eines toten Wolfs an einer bayerischen Autobahn haben Experten weitere Untersuchungen angekündigt.

Erlangen - An der A73 nördlich von Erlangen ist ein toter Wolf gefunden worden. Die Verkehrspolizei Erlangen habe den Fund eines wolfsähnlichen Tieres am Freitag gemeldet, teilte das Landesamt für Umwelt am Samstag mit.

Nach einer ersten Untersuchung von Bildern des Tieres durch die Dokumentationsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) gehen Experten davon aus, dass es sich um einen Wolf handelt.

Zur genauen Bestimmung werden nun Genproben des Tieres untersucht. Das Tier ist nach derzeitigen Erkenntnissen durch einen Unfall umgekommen.

dpa

