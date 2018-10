Schlimmer Unfall: Mann heizt Sauna - dann explodiert die Gasflasche

Ein Hauseigentümer wollte im Erlanger Stadtteil Eltersdorf in der Ebnerstraße am Montagabend seine Sauna sowie einen Gasherd anschüren. Dieser explodierte.

Flammen breiteten sich rasend schnell aus

Ein Mann heizt in Erlangen Sauna und Gasherd im Nebengebäude seines Wohnhauses an. Plötzlich gibt es einen Knall - und das kleine Haus steht in Flammen.