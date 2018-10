Straftäter aus Klinik in Erlangen geflüchtet - Nach wenigen Stunden festgenommen

Ein verurteilter Straftäter ist am Dienstagabend aus dem Bezirkskrankenhaus Erlangen geflüchtet. Nach wenigen Stunden wurde er festgenommen.

Geflohener Straftäter nach wenigen Stunden festgenommen

Update 22:39 Uhr:

Ein verurteilter Straftäter ist am Dienstagabend aus dem Bezirkskrankenhaus Erlangen geflüchtet - und nach wenigen Stunden wieder gefasst worden. Er sei festgenommen worden, teilte die Polizei Mittelfranken via Twitter mit.

Straftäter aus Klinik in Erlangen geflüchtet

Erlangen - Ein verurteilter Straftäter ist am Dienstagabend aus dem Bezirkskrankenhaus Erlangen geflüchtet. Die Polizei warnte dringend vor ihm. „Bei Antreffen des Mannes verständigen Sie bitte sofort die Polizei unter der 110“, heißt es in einer Mitteilung. Der 28-Jährige sei gegen 18.30 Uhr geflüchtet. Er sei zuletzt am Büchenbacher Damm gesehen worden und sei dann in Richtung Büchenbach unterwegs gewesen.

Der Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat kurze braune Haare und ist Brillenträger. Zum Zeitpunkt seiner Flucht war er mit einer blauen Jeans sowie einer blau/grauen Kapuzenjacke bekleidet.

