Mann schießt Opfer in Bauch - er ist mit der Waffe auf der Flucht

Ein Mann hat einem anderen Mann mit einer Pistole in den Bauch geschossen. Der Täter aus dem Norden Bayerns ist auf der Flucht und möglicherweise immer noch bewaffnet.

Erlenbach am Main - Ein 41-Jähriger in Bayern ist an Weihnachten durch einen Bauchschuss schwer verletzt worden. Der Schuss soll nach ersten Ermittlungen von einem Bekannten abgegeben worden sein. Nach einer gemeinsamen Presseerklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft gehen die Behörden von einer Beziehungstat aus.

Die Polizei fahndete in der Nacht zum Mittwoch mit einem Großaufgebot nach dem Schützen. In den frühen Morgenstunden war der gesuchte Mann mit dunklen Haaren und schwarzer Kleidung nach wie vor auf der Flucht. Er könnte nach wie vor bewaffnet sein.

Erlenbach am Main: Mann muss operiert werden

Einsatzkräfte fanden den Verletzten am Dienstagabend vor dem Eingang des Mehrfamilienhauses in Erlenbach am Main (Landkreis Miltenberg), wo dieser wohnte. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde. Seine Verletzungen sind nach Angaben der Polizei nicht lebensbedrohlich.

Nach Zeugenaussagen sollen sich die beiden Männer vor der Tat im Treppenhaus des Gebäudes heftig gestritten haben. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar. Anwohner hätten den Täter schon zuvor im Mehrfamilienhaus gesehen und gekannt, hieß es von der Polizei.

dpa

