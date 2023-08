Ermittlungen wegen Vergewaltigung in U-Bahnhof: Mann in Haft

Teilen

Eine geschlossene Pforte in einer Justizvollzugsanstalt. © Frank Molter/dpa/Symbolbild

Ein 20-Jähriger soll einen 18-Jährigen in einem Münchner U-Bahnhof vergewaltigt haben. Beamte nahmen den Tatverdächtigen in der Nacht auf Sonntag fest, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums München am Montag mitteilte. Seit Montag sitzt er in Untersuchungshaft.

München - In der Nacht auf Samstag sei der 18-Jährige stark alkoholisiert auf dem Weg von einer Feier nach Hause gewesen und habe sich auf dem Gleis im U-Bahnhof aufgehalten, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Dort sei er über die Dauer von etwa einer halben Stunde vergewaltigt worden. In dem Zeitraum seien dort keine U-Bahnen gefahren. Der Täter habe ihm zudem das Handy gestohlen und sei schließlich geflüchtet. Der 18-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei dann nach Hause und erstattete am Samstagabend Anzeige. Er konnte sein Handy orten, was die Polizisten zum 20-jährigen Tatverdächtigen führte.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) ermittelt in dem Fall. dpa