Erster Georgi-Ritt seit zwei Jahren mit genesenem Söder

Teilen

Mit geschmückten Pferden reiten Teilnehmer am Georgiritt von Traunstein zur Ettendorfer Kirche. © Uwe Lein/dpa

Erstmals nach zweijähriger Corona-Pause hat es in Traunstein wieder den traditionellen Georgi-Ritt gegeben. Hunderte festlich geschmückte Rösser zogen am Ostermontag durch den oberbayerischen Ort zum Ettdorfer Kircherl. Begleitet wurden sie von Musikkapellen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nahm nach seiner Corona-Infektion in einer Ehrenkutsche teil.

Traunstein - Er war auch 2018 mitgefahren. Der Georgi-Ritt ist eine der größten Pferdewallfahrten in Bayern.

Der Ritt sei „immer wieder ein Erlebnis“, schrieb Söder auf Instagram, Twitter und Facebook. „Brauchtum, Tradition und Heimat geben Halt und Lebensfreude in schwierigen Zeiten.“ Bei dem festlichen Zug zu Ehren des heiligen Georg als Schutzpatron der Pferde und Reiter erbitten die Menschen traditionell den Segen für Tiere, Feldarbeit und den heimischen Stall.

Zuletzt hatte der Ritt 2019 stattgefunden, dann wurde er wegen Corona zwei Mal abgesagt. 2017 war der Georgi-Ritt in das Bundesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Unesco aufgenommen worden.

Mit dem Umzug verbunden ist in Traunstein der Schwerttanz, der vor Beginn des Rittes und danach auf dem Stadtplatz gezeigt wird. Diese Tradition reicht bis ins Jahr 1530 zurück und symbolisiert den Sieg des Frühlings über den Winter. dpa