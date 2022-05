Erzieher-Mangel: Personalnot in Bayerns Kitas hat Folgen für viele Familien

Verstärkung dringend gesucht: Im Kindergarten St. Christophorus in Percha (Kreis Starnberg) fehlen Erzieher. Einrichtungsleiterin Barbara Baune (Mitte) ist nicht die einzige mit diesem Problem. © Andrea Jaksch

In vielen Kindertageseinrichtungen gibt es eine große Personalnot. Es fehlen Fachkräfte – deshalb bekommen viele Familien im Herbst keinen Kita-Platz. Einige Gemeinden werden bereits kreativ und versuchen Anreize zu schaffen, um mehr Erzieher zu gewinnen.

„Wir stehen Kopf und brauchen dich“ – mit diesen Worten und drei Ausrufezeichen wirbt der Kindertagesstättenverbund Tegernseer Tal in einer Stellenanzeige für mehr Personal. Erzieher und Kinderpfleger werden händeringend gesucht – nicht nur im Kreis Miesbach. Es gibt zu wenig Fachkräfte, kaum Bewerbungen und als Folge viele Absagen für Familien, die ab Herbst auf einen Kita-Platz gehofft haben. Im Tegernseer Tal mussten bereits zweimal ganze Gruppen geschlossen werden. Auch im Kita-Verbund Schäftlarn-Aufkirchen im Kreis Starnberg gibt es aktuell eine Gruppe weniger. „Wir haben voll ausgestattete Räume – aber keine Fachkräfte“, berichtet Verwaltungsleiterin Sabine Jahn. Dafür aber Wartelisten.

Ähnlich ist die Situation in Germering (Kreis Fürstenfeldbruck): 168 Ein- bis Dreijährige haben keinen Krippenplatz bekommen, im Kindergartenbereich gehen 147 Kinder leer aus. Die Eltern in Egling (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen) haben vor Kurzem einen Brief aus dem Rathaus bekommen, worin es hieß, dass die Betreuung im neuen Schuljahr infrage steht. Die Personalnot in den Kitas beschäftigt aktuell viele Stadt- und Gemeinderäte in Bayern.

Die Situation habe sich seit Jahren immer weiter verschärft, sagt Lisa Pfeiffer vom bayerischen Kita-Fachkräfteverband. Immer mehr Erzieherinnen hätten den Beruf verlassen. „Die Arbeitsbelastung war schon immer groß – Corona hat das noch mal verstärkt“, erklärt sie. Eltern würden immer mehr von den Einrichtungen erwarten, berichtet Pfeiffer. Vom Ministerium kämen mehr Vorgaben, die Dokumentationspflicht werde immer umfangreicher. „Eigentlich bräuchten wir einen viel höheren Personalschlüssel, um alles stemmen zu kämmen“, sagt sie. Es gebe aktuell keinen Puffer mehr für Fortbildungen oder Krankheitsfälle. Doch schon mit dem aktuellen Personalschlüssel lassen sich viele Gruppen nicht mehr halten.

Viele Fachkräfte haben den Beruf in den vergangenen Jahren aufgegeben, berichtet Pfeiffer. „Obwohl sie die Arbeit mit den Kindern lieben.“ Vielen fehle die Wertschätzung, außerdem machen ihnen die Rahmenbedingungen zu schaffen. „Eigentlich bräuchten wir eine Gesetzesänderung, die zum Beispiel den Betreuungsschlüssel verbessert“, sagt Pfeiffer. Allerdings wären dann auch noch mehr Fachkräfte nötig.

Genauso schwer wie es ist, die Erzieher zu halten, ist es laut Pfeiffer, neue Kollegen für den Beruf zu gewinnen. Das liegt auch am Geld: Die klassische Erzieherausbildung dauert vier Jahre, im ersten Praktikumsjahr verdienen die Auszubildenden bei kirchlichen Trägern 521,63 Euro, im zweiten Jahr rund 25 Euro mehr. Einige Städte zahlen laut dem Fachverband zwar etwas mehr, während der zwei- bis dreijährigen Hauptstudienjahre an der Akademie bekommen die Nachwuchs-Erzieher nur Bafög, aber kein Gehalt, erklärt Pfeiffer.

Einige Kommunen versuchen bereits auf eigene Faust, dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Bad Wiessee zum Beispiel plant in dem neuen Kita-Zentrum auch Wohnungen für Fachkräfte mit ein. Die Gemeinde Egling wirbt ebenfalls mit Personalwohnungen und weiteren Vergünstigungen wie Fahrtkostenzuschuss oder Treueprämien. Vermittlern von Erziehern stellt sie eine Belohnung von 1250 Euro in Aussicht. Und Garmisch-Partenkirchen überlegt, eine eigene Fachschule im Landkreis anzusiedeln, damit die Fahrtwege für Auszubildende kürzer werden – aktuell müssen sie bis Rottenbuch oder Starnberg pendeln.

Lisa Pfeiffer freut sich darüber, dass viele Kommunen das Problem erkannt haben. „Oft locken die Prämien Fachkräfte aber aus einem anderen Landkreis weg – dann entstehen neue Löcher“, erklärt sie. Fairer wäre es, wenn alle die gleichen Arbeitsbedingungen und Unterstützung bekommen würden, betont sie. Die Tarif-Einigung bedeutet für die Erzieher zwar 130 bis 180 Euro mehr im Monat, auch zwei Entlastungstage sind vorgesehen. Wie das ohne mehr Personal umsetzbar ist, weiß Pfeiffer allerdings nicht. Auch grundsätzlich sei die Freude der Erzieher über die Tarif-Einigung verhalten, berichtet Pfeiffer. „Deswegen wird niemand in den Beruf zurückkehren.“