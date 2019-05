Es ist schon in Bau: Anwohner-Klage gegen Weinhotel gescheitert

Weil sie um ihr Weingut fürchten, wollen drei Anlieger den geplanten Bau eines Weinhotels in Volkach verhindern - bisher ohne Erfolg.

Würzburg - Im unterfränkischen Volkach wollen Anwohner ein schon in Bau befindliches Weinhotel stoppen - am Dienstag hat das Verwaltungsgericht Würzburg eine Klage von drei Nachbarn abgewiesen. Aus Sicht der Kläger ist die Genehmigung des Hotels aus verschiedenen Gründen rechtswidrig. Im aktuellen Verfahren ging es um die Frage, ob die Baugenehmigung gegenüber den betroffenen Anwohnern wirksam bekannt gemacht wurde. Das Gericht bejahte die Frage und entschied daher gegen die Klage.

Kläger betreiben neben dem Hotel Weingüter

Die Kläger betreiben neben dem Hotel im Landkreis Kitzingen Weingüter. Ihrem Rechtsanwalt zufolge werden sie künftig keinen Weinbau mehr betreiben können, da Hotelgäste den Lärm nicht tolerieren und die Wege zuparken würden. Wegen der Vielzahl an Kritikpunkten ist die Auseinandersetzung zwischen Nachbarn, Hotel und genehmigendem Amt eventuell noch nicht abgeschlossen.

Hotel soll künftig 104 Zimmer und Tagungsmöglichkeiten bieten

Der Bau des Hotels mit 104 Zimmern und Tagungsmöglichkeiten ist schon weit voran geschritten. Vergangenes Jahr war in Volkach ein anderes Hotel nahe des Mains per Bürgerentscheid verhindert worden. Auch am Tegernsee sorgt ein geplantes Hotelprojekt für Furore: Von Gigantismus und Größenwahn war die Rede. Was anstelle des Westerhofs geplant ist, erhitzt die Gemüter. In einer Mammut-Sitzung befasste sich der Stadtrat mit den Einwänden gegen das Hotelprojekt.

