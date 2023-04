„Es könnte knapp werden“: Schlechteste Fußballmannschaft Bayerns steht vor der Insolvenz

TSV Böbrach

Der TSV Böbrach schrieb als schlechteste Fußballmannschaft Bayerns Geschichte – jetzt rote Zahlen. Bis Ende Oktober könnte der Verein „nicht mehr zahlungsfähig“ sein.

Böbrach – Es gab Spiele des TSV Böbrach, die auch mal mit 0:27 ausgingen. Der bayerische Verein machte Schlagzeilen – Medien betiteln ihn bis heute als „Bayerns schlechteste Fußballmannschaft“. „Irgendwann“, sagt Vereinsvorsitzender Dennis Günthel unserer Redaktion, „wurden die Medienanfragen“ jedoch weniger. Der Hype um den Verein aus dem Landkreis Regen begann zu verblassen – der TSV ist mittlerweile „finanziell angeschlagen“.

Die Rechnungen aus der Buchhaltung deuten auf eine ungewisse Zukunft: „Es könnte knapp werden“, sagt Günthel. Der Fußballverein, der auch nach den höchsten Niederlagen wieder aufgestanden war – bis Ende Oktober könnte er „nicht mehr zahlungsfähig sein“.

TSV Böbrach: Wie eine Amateur-Fußballmannschaft aus Bayern einen bundesweiten Hype ausgelöst hat

Für den Fußballverein TSV Böbrach hatten sich auch mal überregionale Medien interessiert. Sommer 2021: Ungewohnt viele Zuschauer besetzen die Tribüne. Laut der Süddeutschen Zeitung wurde eine Energy-Drink-Marke auf den Verein aufmerksam, suchte die Kooperation. Auch wenn die Ergebnisse wohl Grund genug gewesen wären: Die meisten Zuschauer machten sich nicht über den Verein lustig. Der bayerische A-Klassist hätte sich nie aufgegeben – genau diese Moral hätten so viele Menschen laut Günthel an dem im Jahre 1980 gegründeten Verein bewundert.

Der Hype war real, doch hat er „den Verein 2021 nicht gerettet“, sagt Florian Berger, Kassenwart des Vereins. Und dennoch gab es sie, die vielen Zuschauer, Trikotverkäufe und Sponsordeals. Der Verein, der laut Focus Online mitunter ehemalige Jugendspieler nach jahrelanger Fußballabstinenz reaktivieren musste – der TSV, bei dem auch mal der 58-jährige Trainer als Spieler aushelfen musste, weil Spieler und Nachwuchs gefehlt hatten: 2021 kannte wohl jeder im bayerischen Amateur-Fußball den Club aus Böbrach.

Nach dem Hype kommt die Realität: TSV Böbrach fehlen nicht nur die Einnahmen

Auch Spieler außerhalb der Gemeinde mit rund 1600 Einwohnern wollten jetzt das Trikot überziehen. „Rückblickend muss ich sagen, war der Hype um den Verein eine gute Sache“, sagt uns Berger. Nachdem das Medieninteresse an dem Verein aus dem Bayerischen Wald weniger wurde, kamen allerdings wieder die grundsätzlichen Probleme zum Vorschein: wenig Geld, wenig Identifikation. Von Vereinsseite heißt es, im fußballerischen Überlebenskampf bräuchte es mindestens 17.000 Euro. Ein zerrüttetes Verhältnis zwischen Gemeinde und Verein sollte die Böbracher Differenzen weiter verstärken.

„Eine Hälfte der Mannschaft fand es gut – der anderen war es zu viel“, sagt Günthel über den Hype des TSV Böbrach. „Nicht jeder wollte so viel Publicity bei dem Titel Schlechteste Mannschaft Bayerns“, bestätigt auch Florian Berger. Die Gesamtsituation: ein mittlerweile vergangener Medienhype, sportliche Erfolgslosigkeit und ein sich „zuspitzender Zwist“ hinter verschlossenen Türen – im Mai 2022 kam es schließlich zum Wechsel des Vorstands.

„Wenn wir denn so weit kommen“: TSV Böbrach hofft auf Spenden und Unterstützung aus dem Ort

Frühling 2023: Die Spiele des TSV Böbrach enden mit 1:6 oder 0:6. Mal gewinnen sie 3:2 – wahrscheinlicher ist es aber, dass sie wie gegen Rattenbach 0:17 verlieren. Nach 14 Spieltagen (Stand: 6. April 2023) ist Böbrach Tabellenletzter der A-Klasse. Die Tordifferenz: 8 zu 128. Auf den ersten Blick hat sich an der Kampfbahn Jahnstraße – so der Name des Böbracher Stadions – nicht viel geändert. Medial ist Ruhe eingekehrt, gleichzeitig könnte es stürmischer nicht sein.

Nicht am Medieninteresse – an der Unterstützung aus dem Dorf würde es mangeln. „Sie kommen von überall her“: Laut Günthel sei es für das Dorf schwer zu akzeptieren, dass der neue Vorstand nicht aus der Region stammen würde. Im Dorf finden Vereinsfeiern und Spendenaktionen statt, um die Wogen zu glätten. Richtig gut würden diese Veranstaltungen aber nicht laufen. Der TSV Böbrach verzeichnet Mitgliederverluste – bis April 2023 sind es laut Vereinsangaben bereits um die 60.

Die Vereinsverantwortlichen wissen: Nur mit Unterstützung aus der Gemeinde könnte ein Insolvenzverfahren abgewendet werden. Der Vorstand um Dennis Günthel will daher im Ort „mehr Präsenz zeigen“, Spenden sammeln (aktuell läuft eine Crowdfunding-Aktion) und so den Verein wieder stabilisieren. Auch im Zuge selbst organisierter Fußballturnieren hofft man auf Rückendeckung aus der Gemeinde. Im Sommer und Winter könnten diese in Böbrach stattfinden. „Wenn wir denn so weit kommen“. Ob die Einnahmen bis dahin reichen, sei laut Günthel nämlich noch fraglich.

