Überlebenskampf an Bahnstrecke: Frau kriecht drei Stunden am Gleis entlang

Eine Frau hat sich am Bahnübergang in Euerdorf in Bayern schwer verletzt. Sie kroch drei Stunden lang an der Bahnstrecke umher, bis sie auf sich aufmerksam machen konnte.

Überlebenskampf einer Seniorin: Darum kroch sie am Gleis entlang

Update vom 16.11.2018, 11.06 Uhr: Nachdem sich zahlreiche Leser gewundert hatten, warum die Frau nach ihrem Unfall an einem Bahnübergang in Euerdorf nicht dort geblieben war, sondern vom Übergang weg an den Gleisen entlang kroch, kann die Polizei diesen Sachverhalt nun aufklären: Die Frau wollte nach Hause, um Hilfe zu holen. Den Weg nahm sie auf sich, weil sie ganz in der Nähe wohnt und hoffte, es bis dorthin zu schaffen.

Seniorin außer Lebensgefahr - sie kroch bewusst vom Bahnübergang weg

Update vom 15.11. 13.10 Uhr: Die Seniorin, die nach einem Sturz gestern in Euerdorf drei Stunden mit schweren Beinverletzungen an den Bahngleisen entlang gekrochen war, schwebt nicht in Lebensgefahr. Wie ein Sprecher der Polizei Unterfranken mitteilte, war die 81-Jährige „vollkommen klar und geistig fit“, als die Retter bei ihr eintrafen. Sie sei wegen ihrer schweren Beinverletzungen ins Krankenhaus gekommen, habe Kälte und Wassermangel aber gut verkraftet.

Außerdem wurde klar, warum die Frau vom Bahnübergang weg gekrochen ist: Sie wohnt in der Nähe des Unfallorts, wollte also vermutlich bei ihrem Haus Hilfe holen. Viele Leser hatten sich gewundert, warum die 81-Jährige nicht am Bahnübergang gewartet hatte, wo man sie vielleicht schneller gefunden hätte. Das scheint nun geklärt.

Frau kriecht drei Stunden an Bahnstrecke bei Euendorf entlang

Artikel vom 14.11., 16.25 Uhr: Euerdorf - Eine verletzte Seniorin ist drei Stunden lang an Bahngleisen entlang gekrochen, bevor sie jemand bemerkte. Die 81-Jährige war an einem Bahnübergang in Euerdorf (Landkreis Bad Kissingen) gestürzt und hatte sich schwer am Bein verletzt.

Seniorin winkt am Bahnübergang in Euerdorf um Hilfe

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnte die Seniorin nach dem Sturz am Dienstag nicht mehr aufstehen. Wenn ein Zug vorbeifuhr, richtete sie sich auf und winkte mit einem Taschentuch, um auf sich aufmerksam zu machen. Erst drei Stunden später entdeckte ein Lokführer sie und verständigte die Polizei.

Die Beamten fanden die 81-Jährige rund 100 Meter vom Bahnübergang entfernt. Sie kam in ein Krankenhaus.

Lesen Sie auch: Aus einer respektlosen Angewohnheit, die viele nervt: Schlägerei in der S-Bahn

Ein 20-Jähriger wollten in der S-Bahn in Taufkirchen die Schuhe nicht vom Sitz nehmen. Als ihn ein Fahrgast darauf ansprach, rastete er aus

Lesen Sie auch:

Schulbusse kollidieren - Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst



In der Nähe von Fürth kollidierten am Donnerstagnachmittag zwei Schulbusse, wie Merkur.de* berichtet.

Fernbus-Kontrolle: Polizei macht schockierenden Fund - sofortige Verhaftung

Bei der Kontrolle eines Fernbusses hat die Polizei einen schockierenden Fund gemacht. Für einen Fahrgast klickten noch an Ort und Stelle die Handschellen, wie merkur.de* berichtet.

Computervirus legt Kreisklinik in Fürstenfeldbruck lahm

Der Betrieb im Klinikum Fürstenfeldbruck läuft derzeit im Krisen-Modus. Ein Computer-Virus hat sämtliche Rechner und Server des Krankenhauses befallen.

Mitarbeiter der Bahn schubst 16-Jährigen in S-Bahn - dann eskaliert die Situation

Ein 16-Jähriger blockierte am Münchner Hauptbahnhof eine S-Bahn, die bereit zur Abfahrt war. Ein 32-Jähriger, der für die Bahn als Zustiegshilfe arbeitet, schubste den 16-Jährigen in die S-Bahn. Darüber berichtet merkur.de*

Unbekleidete Frau treibt in Donau - Rettung nimmt skurrile Wendung

Alarm bei Regensburg: In der Donau wurde scheinbar eine Frau gesichtet, die im Wasser trieb. Wasserwacht und Feuerwehr eilten dorthin.

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion

dpa