Überlebenskampf am Gleis: Frau kriecht drei Stunden, bis sie jemand bemerkt

Am Bahngleis gestürzt: Eine Seniorin musste in Euerdorf alle Kräfte mobilisieren, um jemanden auf sich aufmerksam zu machen.

Sie winkte mit Taschentuch

Eine Frau hat sich an einem Bahnübergang in Euerdorf schwer an den Beinen verletzt. Drei Stunden lang versuchte sie, jemanden auf sich aufmerksam zu machen.