Junger Mann schrottet Sportwagen: 19-Jähriger rast zu schnell in Kurve – 100.000 Euro Sachschaden

Von: Felix Herz

Der Fahrer landete mit seinem Auto im Straßengraben (Symbolbild). © IMAGO/André März

Ein junger Autofahrer ist zu schnell in eine Kurve gefahren und landete anschließend im Straßengraben. Sein Sportwagen ist hinüber, er selbst kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Zellingen – Bei einem Unfall in Bayern hat ein junger Autofahrer einen hohen Sachschaden verursacht – bei seinem eigenen Sportwagen. Diesen hatte er zuvor zu schnell in eine Kurve geschleudert, anschließend sein Lenkrad verrissen und war dann im Straßengraben gelandet.

Unfall mit Sportwagen: 19-Jähriger landet im Straßengraben

Der 19-jährige Sportwagenfahrer hat sein Fahrzeug in Unterfranken völlig demoliert, wobei der Schaden auf etwa 100 000 Euro geschätzt wird. Der junge Mann war am Montag, 4. September, auf der Staatsstraße 2437 nahe Zellingen im Landkreis Main-Spessart unterwegs. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet von der Straße ab.

Zu schnell unterwegs – Junger Autofahrer kracht frontal in Straßengraben

Die Polizei gab am Dienstag bekannt, dass der junge Fahrer das Lenkrad verrissen hatte. Infolgedessen krachte er frontal in einen Straßengraben. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der total zerstörte Sportwagen musste abgeschleppt werden. (fhz)

