Drei Neu-Millionäre aus Bayern gesucht: Wer gewann am Dienstag im Eurojackpot?

Von: Tanja Kipke

Insgesamt haben bei der Dienstagziehung von Eurojackpot drei Spielende aus Bayern einen Millionen-Gewinn abgeräumt. Noch sind die Glückspilze unbekannt.

München – Im Eurojackpot am Dienstag (8. November) gab es sage und schreibe 120 Millionen zu gewinnen. Ein Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft aus Berlin hat ihn doch tatsächlich geknackt. 17 weitere Personen konnten sich in der zweiten Gewinnklasse ebenfalls über einen Millionengewinn freuen. Davon kommen drei Spielende aus Bayern. Wie Lotto Bayern mitteilt, handelt es sich dabei um zwei Personen aus Oberbayern und jemanden aus Oberfranken. Wer genau die Personen sind, ist noch unklar.

Lotto-Gewinner aus Bayern gesucht: Einer, der Neu-Millionäre, spielte bereits am Freitag

Die drei frisch gebackenen Millionäre sind um genau 1.209.751,50 Euro reicher – wenn sie sich bei einer Lottostelle melden und ihren Gewinn abholen. Einer der zwei Gewinner aus Oberbayern, hat sein Glück laut Mitteilung bereits bei der Ziehung am Freitag versucht. Die anderen beiden tippten lediglich am Dienstag. Die unbekannte Person aus Oberfranken ließ per Quicktipp für zwölf Spielfelder und einem Einsatz von 24,50 Euro „gänzlich den Zufall für sich entscheiden“.

Die beiden Spieler aus Oberbayern knackten den Eurojackpot in der zweiten Klasse mit ihren eigenen Zahlenkombinationen. Einer von ihnen füllte für 16,50 Euro vier Tippfelder aus, der andere spielte zehn Tippfelder mit einem Einsatz von 16,50 Euro. „Bei allen Drei stimmte schließlich eines der Felder mit denen in Helsinki/ Finnland gezogenen Gewinnzahlen 15,17,23,35,3 überein“, heißt es weiter. Auch bei den gezogenen Eurozahlen 4 und 9 trafen die drei ins Schwarze. Somit gibt’s die zweite Gewinnklasse des Eurojackpots.

Multimillionär in Oberfranken: Spielgemeinschaft knackt Jackpot

Bereits Anfang des Monats wurde eine Spielgemeinschaft aus Oberfranken zu Multimillionären. Sie knackten den Lotto-Jackpot und konnten sich über einen Gewinn von 21.282.001,90 Euro freuen. Die Glückspilze blieben zunächst auch noch unbekannt, im Radio hätten die Freunde dann von ihrem Glück gehört. Darauf stießen sie direkt mit Sekt an.

In Schwaben freuten sich zwei Freunde letzte Woche über den Spiel-77-Jackpot. Gemeinsam räumten sie ab, der eine will sich nun ein „Cabrio bayerischer Herkunft gönnen“. (tkip)

