Unglaubliche 7,5 Millionen Euro hat ein Bayer beim Eurojackpot gewonnen. Trotzdem versucht er weiter, den nächsten dicken Gewinn einzufahren.

München - 7.529.076,40 Euro - diese Summe kennt der Gewinner des Eurojackpot vom vergangenen Freitag „in- und auswendig“. "Alle sieben Stellen vor dem Komma und auch die zwei Stellen danach im Centbereich. Unglaublich! Dafür hatte ich ein Spielfeld getippt und zwei Euro plus Spielscheingebühr eingesetzt".

Drei Eurojackpot-Gewinner aus Deutschland

Zusammen mit zwei weiteren Eurojackpot-Gewinnern aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, die sich jeweils über dieselbe Gewinnsumme freuen dürfen, hatte der 64-jährige Angestellte aus Mittelfranken den rund 22 Millionen Euro schweren Eurojackpot des zweiten Gewinnrangs mit den richtig getippten Zahlen 8, 32, 34, 46, 49 und der richtigen Eurozahl 3 zu einem Drittel gewonnen.

Die Besonderheit beim Eurojackpot

Die Besonderheit: Dank der nach wie vor unbesetzt gebliebenen Gewinnklasse 1 und der Deckelung auf 90 Millionen Euro mit Überlaufregelung gibt es beim Eurojackpot am kommenden Freitag wieder einen Doppeljackpot mit 90 Millionen in Gewinnklasse 1 und rund 22 Millionen Euro in Gewinnklasse 2 zu gewinnen.

Der Gewinner spielt weiter beim Eurojackpot mit

Der bereits siebenfache aktuelle Eurojackpot-Millionär und kinderlose Ehemann aus Bayern will am 16. November auch wieder dabei sein. "Wieder mit zwei Euro Einsatz und wieder mit zufällig gewählten Glückszahlen, fernab jeglicher Geburtsdaten."

Ach ja, die ersten Anschaffungen mit dem gewonnenen Geld sollen eine neue Armbanduhr für die Ehefrau und eine hochwertige Spiegelreflexkamera für den Gewinner sein.

