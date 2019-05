Europawahl 2019 in Bayern: Grüne als Gewinner, SPD am Abgrund

Europawahl 2019: So haben die Bayern gewählt. Alle Stimmen für Bayern sind ausgezählt. Das Bayern-Ergebnis für die Europawahl hält einige Überraschungen bereit.

München - Die Stimmen für die Europawahl 2019 in Bayern sind ausgezählt. Das Ergebnis macht einen klaren Gewinner für Bayern aus: die Grünen. Sie liegen mit 19,1 Prozent auf Platz zwei nach der CSU, die ihr für CSU-Verhältnisse mäßiges Ergebnis von 2014 immerhin mit über 40,7 Prozent verteidigen kann und sich dabei sogar um 0,2 Prozentpunkte verbessert. Klarer Verlierer ist die SPD mit einem vernichtenden Verlust von 10,8 Prozent. Sie ist in Bayern mit rund 9,3 Prozent bei den Kleinparteien angekommen.

Was zusätzlich überrascht: Die Wahlbeteiligung ist um satte 20 Prozentpunkte höher als 2014 - vielleicht der größte Sieg des Abends für Bayern. Sie liegt bei 60.9 Prozent.

Ebenfalls spannend: Einige Kleinparteien haben richtig abgesahnt. So liegt beispielsweise die pro-europäische Volt-Partei bei 0,7 Prozent, was im deutschlandweiten Schnitt liegt und ihr einen Sitz im Parlament sichern sollte. In München holte Volt sogar 2,2, Prozent. Aber München überrascht sowieso mit seinem EU-Wahl-Ergebnis. Auch „Die Partei“, die ödp und die Freien Wähler können sich über ein deutliches Plus freuen.

Hier das Ergebnis für die Europawahl 2019 aus Bayern nach den Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik:

Europawahl 2019: Ergebnis für Bayern, Stand: 23.05 Uhr

Partei Stimmen 2019 Prozent 2019 Ergebnis 2014 Gewinne/Verluste CSU 2.354.817 40,7 40,5 +0,2 SPD 537.709 9,3 20,1 -10,8 GRÜNE 1.102.185 19,1 12,1 +7,0 AfD 492.474 8,5 8,1 +0,5 FREIE WÄHLER 308.769 5,3 4,3 +1,0 FDP 197.111 3,4 3,1 +0,3 DIE LINKE 137.115 2,4 2,9 -0,6 ÖDP 181.216 3,1 2,7 +0,4 BP 53.526 0,9 1,3 -0,3 PIRATEN 32.178 0,6 1,2 -0,6 Tierschutzpartei 66.675 1,2 1,0 +0,1 NPD 8.835 0,2 0,6 -0,4 Die PARTEI 113.119 2,0 0,5 +1,5 FAMILIE 20.877 0,4 0,3 +0,1 Volksabstimmung 5.702 0,1 0,2 -0,1 DKP 1.324 0,0 0,0 -0,0 MLPD 1.231 0,0 0,0 -0,0 SGP 431 0,0 0,0 -0,0 TIERSCHUTZ hier! 10.214 0,2 . [+0,2] Tierschutzallianz 7.971 0,1 . [+0,1] Bündnis C 7.676 0,1 . [+0,1] BIG 4.611 0,1 . [+0,1] BGE 4.627 0,1 . [+0,1] DIE DIREKTE! 2.940 0,1 . [+0,1] DiEM25 17.534 0,3 . [+0,3] III. Weg 1.886 0,0 . [+0,0] Die Grauen 7.253 0,1 . [+0,1] DIE RECHTE 2.062 0,0 . [+0,0] DIE VIOLETTEN 4.013 0,1 . [+0,1] LIEBE 3.581 0,1 . [+0,1] DIE FRAUEN 5.822 0,1 . [+0,1] Graue Panther 6.785 0,1 . [+0,1] LKR 6.718 0,1 . [+0,1] MENSCHLICHE WELT 4.206 0,1 . [+0,1] NL 1.985 0,0 . [+0,0] ÖkoLinX 3.627 0,1 . [+0,1] Die Humanisten 9.054 0,2 . [+0,2] PARTEI FÜR DIE TIERE 9.284 0,2 . [+0,2] Gesundheitsforschung 7.071 0,1 . [+0,1] Volt 41.152 0,7 . [+0,7]



kmm