Europawahl 2019: Ergebnisse der Landkreise Starnberg, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen

Die lokalen Ergebnisse der Europawahl 2019 im Überblick: Hier finden Sie Ergebnisse der Landkreise Starnberg, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen.

In ganz Deutschland und in den 27 weiteren EU-Staaten wurden die Bürger zur Teilnahme an der Europawahl zwischen dem 23. und 26. Mai aufgerufen. Jedes Land bestimmt mit seinem Wahlergebnis, welche der nationalen Kandidaten ins Europaparlament dürfen - und dabei unterscheidet sich das Wahlverfahren in Deutschland von anderen wichtigen Wahlen. Es gibt keine Wahlkreise, in denen Direktkandidaten gegeneinander antreten. Deshalb sind die lokalen Ergebnisse bei der Europawahl 2019 nach den Landkreisen geordnet. Im Folgenden finden Sie die Europawahl-Ergebnisse aus Starnberg, Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen.

Ab wann ist mit Europawahl-Ergebnissen zu rechnen?

Direkt nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr kann die Auszählung der Europawahl-Ergebnisse beginnen. In Bayern findet keine weitere Wahl parallel statt und das Wahlsystem ist denkbar einfach. Jeder Wähler hat nur eine einzige Stimme. Es sind also gute Voraussetzungen dafür, dass die Auszählung zügig beendet wird. Trotzdem werden voraussichtlich nicht alle Ergebnisse vom Landeswahlleiter früh veröffentlicht. Einzelne Landkreise könnten bis zum späten Abend auf die Zahlen aus ihrer Region warten. Erste Prognosen für das Ergebnis der Europawahl 2019 auf nationaler Ebene wird es aber bereits um 18 Uhr geben.

Sobald am Wahlabend die vorläufigen Ergebnisse der Europawahl 2019 aus den Landkreisen Starnberg, Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau vorliegen, finden Sie hier die aktuellen Zahlen.

Europawahl 2019: Ergebnisse im Landkreis Starnberg

CSU: /

Grüne: /

Freie Wähler: /

AfD: /

SPD: /

FDP: /

DIE LINKE: /

Europawahl 2019: Ergebnisse im Landkreis Weilheim-Schongau

CSU: /

Grüne: /

Freie Wähler: /

AfD: /

SPD: /

FDP: /

DIE LINKE: /

Europawahl 2019: Ergebnisse im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

CSU: /

Grüne: /

Freie Wähler: /

AfD: /

SPD: /

FDP: /

DIE LINKE: /

Weitere Ergebnisse aus Oberbayern

