„Zehn Zentimeter Neuschnee“: Schneesturm Björn bringt nochmal den Winter nach Bayern

Von: Tanja Kipke

Es wird wieder kälter in Bayern. Gröndlandluft samt Schneesturm lassen die Temperaturen sinken. Der Freistaat muss sich kommende Woche warm anziehen.

München – Der Winter in Bayern kommt nochmal zurück. Nachdem es bereits zum letzten Wochenende in einigen Regionen Bayerns nochmal ordentlich geschneit hatte, scheint es in der kommenden Woche nochmals einen Spätwintereinbruch zu geben. Die Temperaturen sinken erneut in Richtung Gefrierpunkt. Meteorologe Dominik Jung kündigte eine „weiße Überraschung“ an, er sagt Schnee bis in die tieferen Lagen voraus.

Wetter in Bayern: Eisiger Sturm bringt nochmal Winter mit Schnee – „Zehn Zentimeter“

Der Grund für den Wetterumschwung in Bayern ist ein Schneesturm, der von Norden auf Deutschland zukommt. Wie Meteorologe Jan Schenk von The Weather Channel in seiner Wettervorhersage erklärt, bringt der Sturm Grönlandluft mit sich und sorgt im ganzen Land für Sturmböen und Schneefall. „Schneesturm Björn zieht von der Nordsee nach Deutschland“. Was der Schneesturm für Auswirkungen auf Bayern hat, lässt sich durch die Karte des Wetterportals erörtern.

Schneesturm Björn bringt bis zu zehn Zentimeter Neuschnee nach Bayern. © dpa/Katrin Requadt&Julian Stratenschulte (Merkur.de-Montage)

Die kalte Luft ist laut Wettervorhersage bereits in Bayern angekommen und lässt die Temperaturen am Sonntag sinken. Bereits in der Nacht zum Dienstag bringt Björn beim Wetter in Bayern Schnee mit sich. Vor allem im Norden Bayerns sollen die weißen Flocken vom Himmel kommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) dazu: „In der Nacht zum Dienstag südlich der Donau nur vereinzelt, sonst etwas häufiger Schnee oder Schneeregen samt Glätte.“

Am Mittwoch (8. März) trifft der Spätwintereinbruch den Freistaat dann so richtig. Laut Wetterkarte scheint es am Mittwoch in fast ganz Bayern den kompletten Tag zu schneien. Schenk spricht in seiner Wetterprognose für Bayern von „zehn Zentimeter Neuschnee“. Er appelliert zur Vorsicht, da es vor allem morgens im Berufsverkehr „sehr glatt“ werden kann.

Wetter in Byyern: Nach Schneesturm Björn zieht weiteres Schneefallgebiet auf

In der Nacht zum Donnerstag (9. März) zieht Björn dann wieder weiter. „Dann kommt ein weiteres Schneefallgebiet oder Regen- und Schneefallgebiet auf uns zu“, erklärt Wetter-Experte Schenk in seiner aktuellsten Wettervorhersage. Liegen bleiben wird der Schnee am Ende der Woche dann wohl nicht mehr, die Temperaturen steigen laut Wetterprognos wieder etwas. Der Winter scheint beim Wetter in Bayern dann endgültig Abschied zu nehmen. (tkip)

