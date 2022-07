Regentief bringt Gewitter mit Starkregen nach Bayern – droht danach die „Horror-Hitze“?

Von: Tanja Kipke

Teilen

Am Donnerstag ziehen Gewitter mit Starkregen nach Bayern, in Nordbayern bleibt die Waldbrandgefahr hoch. Nächste Woche kommt erneut eine Hitzewelle.

München – Erst Hitze, dann Gewitter. In der letzten Woche wechselte das Wetter in Bayern zwischen Temperaturen über 30 Grad und heftigen Unwettern, die teils enorme Schäden hinterließen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet noch am heutigen Donnerstag (28. Juli) mit Gewittern. Ein Regentief zieht auf Bayern zu und lässt es vorerst am Alpenrand ordentlich krachen.

Wetter in Bayern: DWD sagt Gewitter voraus – diese Regionen sind betroffen

„Teils kräftige Gewitter“ erwartet der DWD zum Donnerstagabend am Alpenrand. „Dabei unwetterartige Entwicklungen mit Starkregen um 30 l/qm pro Stunde, Hagel um 2 cm sowie Sturmböen um 80 km/h nicht auszuschließen.“ In der Nacht zum Freitag steige das Gewitterrisiko auch in den übrigen Regionen Bayerns.

Blitze und Starkregen: In der Nacht zum Freitag ziehen Gewitter nach Bayern. Nächste Woche kommt die Hitze zurück. © Foto: Ursula Düren/Tobias Hartl/Vifogra/dpa/dpa-Bildfunk (Collage: Merkur.de)

„Zunächst im nördlichen Schwaben, in der zweiten Nachthälfte in Franken erhöhte Gewitterneigung“, prognostiziert der Wetterdienst. Lokal könne es dort auch unabhängig von Gewittern heftig regnen. „Zwischen 20 und 35 l/qm innerhalb weniger Stunden“ sind nicht ausgeschlossen. Das wäre vor allem für die hohe Waldbrandgefahr in Franken wichtig. Der Waldbrandgefahrenindex zeigt für Unter-, Mittel- und Oberfranken am Donnerstag (28. Juli) vielerorts die Stufe 4 von 5 an. Bedeutet eine „hohe Waldbrandgefahr“.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Wettermodell sagt „Horror-Hitze“ bis 42 Grad voraus: Experte gibt eindeutige Einschätzung

Wetter-Experte Jan Schenk von The Weather Channel erklärt in seinem neuesten Video, dass einige Wettermodelle für nächste Woche erneut eine „brutale Hitzewelle“ voraussagen. Saharaluft sei auf dem Weg zu uns. Nach dem amerikanischen Wettermodell würde es dann vielerorts in Deutschland über 40 Grad geben. Das wären „Rekordwerte“.

In seinem Video vergleicht Schenk mehrere Wettermodelle miteinander, inklusive der „Ensemble-Berechnungen“. Die Prognose der „Horror-Hitze“ mit 42 Grad sei nach näherer Betrachtung „nicht zulässig zu sein.“ Schenk gibt daher eine eindeutige Einschätzung ab: „Die Prognose von über 40 Grad nächste Woche ist falsch“. Was nicht bedeutet, dass es nicht warm oder sogar heißt werden kann. Es komme auf jeden Fall wieder eine „Warmluftblase zu uns“. Allerdings wohl eher mit Höchstwerten um die 33 bis 35 Grad in Bayern. (tkip)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.