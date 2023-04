„Extrem-Wetterlage spitzt sich deutlich zu“: Gewitter und Hagel am Abend – Kältesturz rollt auf Bayern zu

Von: Felix Herz

Teilen

Der April macht, was er will – und wie. Das Wetter springt regelrecht zwischen milden Temperaturen, Gewittern und fröstelnder Kälte.

München – Sonne, Gewitter, Sonne, Regen und Kälte – So in etwa ließe sich das Wetter der kommenden Tage in Bayern zusammenfassen. Der April macht seinem Sprichwort zum Ende des Monats hin mal wieder alle Ehre und beeindruckt durch kurzfristige Wetterwechsel, wie das unter anderem in Franken in den vergangenen Tagen der Fall war.

Turbulentes April-Wetter in Bayern: Erst Gewitter, dann Sonne – dann Kälte

In einem sind sich die Wetter-Experten einig: Zum Ende des Monats hin zeigt sich der April von seiner besten Seite. Los geht es bereits am Freitag, 21. April. Tagsüber werden in Bayern milde Temperaturen erwartet, zwischen den Wolken zeigt sich auch immer mal wieder die Sonne. Zum Nachmittag und Abend hin, so schreibt es auch der Deutsche Wetterdienst (DWD), wird es aber ungemütlich. Für den Freistaat vermelden die Experten „einzelne Gewitter, dabei lokal Starkregen um 15 l/qm in kurzer Zeit, kleiner Hagel und stürmische Böen um 70 km/h“.

Die kommenden Tage werden in Bayern äußerst wechselhaft – zwischen Sonne und Gewitter ist alles dabei. (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber / IMAGO / Screenshot wetternet / YouTube / Merkur-Collage

Im aktuellen Wetter-Video von wetternet auf YouTube wirft Diplom-Meteorologe Dominik Jung zunächst einen Blick auf das gesamteuropäische Wetter und erkennt starke Unterschiede. Auf dem Kontinent „spitzt sich die Extrem-Wetterlage deutlich zu“, so der Experte in Hinblick auf die kommende Woche: Auf der iberischen Halbinsel sind demnach Temperaturen im hohen 30er Bereich möglich, Rekord für diese Jahreszeit. Gleichzeitig strömt Kaltluft nach Deutschland. „Extrem-Wetter über Europa“, konstatiert Jung.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Das Wochenende in Bayern: Erst warm – dann geht es nach unten

Zum Wochenende dürfen sich die Menschen im Freistaat vor allem am Samstag, 22. April, über frühlingshafte Temperaturen freuen. Über 20 Grad warm soll es in ganz Bayern werden, am Himmel zeigen sich Wolken und die Sonne im regelmäßigen Wechsel. Am Sonntag, 23. April, ist es damit jedoch schon wieder vorbei. Nur noch 15 Grad gibt es dann in Bayern laut wetternet.

Noch weiter runter geht es dann zum Start der kommenden Woche: Am Montag, 24. April, sind es rund um München nur noch rund 14 Grad, rund um Nürnberg im Norden immerhin weiter 15 Grad. Dafür kommt Regen dazu. Der Absturz ist damit aber nicht vorbei. Am Dienstag, 25. April, sind es in Bayern nur noch 10 Grad, die Sonne wechselt sich mit Wolken und Regen ab. Gleiches Bild am Mittwoch, 26. April. Der Donnerstag, 27. April, stellt dann immerhin einen Lichtblick dar – die Wolken verziehen sich langsam, die Temperaturen steigen wieder. Das Wochenende soll dann sogar wieder frühlingshafter werden. (fhz)

Wetter in Bayern: Die spektakulärsten Bilder aus den vier Jahreszeiten Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.