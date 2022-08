„Kennt man eher aus der Sahara“: Hitzewelle kommt – DWD warnt insbesondere in bayerischen Städten

Von: Tanja Kipke

Die nächste Hitzewelle ist in Bayern angekommen und hat es in sich. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starker Wärmebelastung. Diese Regionen trifft es am Mittwoch.

München – Die Hitze und die enorme Trockenheit in Bayern hält weiter an. Besonders Franken trifft die Dürre, erste Landkreise haben deshalb schon Regeln verhängt, wer wann wie viel gießen darf. Die Stadt Nürnberg bewässert ihre Bäume mit Schwimmbadwasser, um so Wasser zu sparen. Die nächste Hitzewelle trifft den Freistaat am Mittwoch und soll die ganze Woche anhalten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für zahlreiche Regionen sogar eine amtliche Warnung herausgegeben.

Hitzewelle trifft bayerische Städte: In diesen Regionen wird es besonders heiß

In ganz Unterfranken sowie in weiten Teilen Ober- und Mittelfrankens gilt die amtliche Warnung vor Hitze. Zwischen 11 und 19 Uhr werde eine „starke Wärmebelastung“ erwartet. In den Städten Nürnberg und Regensburg soll es besonders heißt werden, da „aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet“ mit enormer Hitze-Belastung zu rechnen ist. Im ganzen Freistaat sollen die Temperaturen am Mittwoch über die 30-Grad-Marke steigen.

Warnung vor Hitze: Der DWD erwartet vor allem für Franken am Mittwoch eine „starke Wärmebelastung“. © Screenshot DWD

Wettervorhersage für Mittwoch (3. August) von wetter.com:

München: 31 Grad

Augsburg: 31 Grad

Würzburg: 34 Grad

Regensburg: 33 Grad

Ingolstadt: 32 Grad

Erlangen: 33 Grad

Bayreuth: 32 Grad

Am Donnerstag erreicht die Hitzewelle dann ihren Höhepunkt. Dann klettern die Temperaturen in Unterfranken wieder auf die 37 Grad hoch. Im Süden schwitzen die Münchner aber auch bei 33 bis 34 Grad. Erst der Freitag bringt in Bayern Abkühlung in Form von Unwettern und Gewittern, so die aktuelle Prognose.

Die Dürre in Bayern lässt den Wasserpegel der Flüsse (wie den der Donau) sinken. Die Hitzewellen scheinen nicht nachzulassen. © Armin Weigel/dpa

Wetter in Bayern: Experte schockiert - „So eine trockene Hitze kennt man eher aus der Sahara“

„Die diesjährige Dürre ist Ursache und Wirkung des heißen Sommerwetters zugleich“, heißt es in einer Mitteilung von WetterOnline. Die Trockenheit und extreme Hitze seien in diesem Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland einmalig. Auch bei der Luftfeuchtigkeit wurden Rekordwerte unter 15 Prozent gemessen. „Die Luft ist in diesem Sommer knochentrocken“, erklärt Meteorologe Björn Goldhausen. „So eine trockene Hitze kennt man eher aus der Sahara.“

Laut dem Meteorologen kann die Trockenheit sogar noch bis in den Herbst andauern. „Derzeit deutet nicht viel darauf hin, dass dieser Teufelskreis in der nächsten Zeit unterbrochen wird“, so Goldhausen. Im Laufe dieser Woche werden zwar gebietsweise kräftige Gewitter auftreten, die lösen das Problem der Dürre allerdings nicht.“ Mit einer Linderung der Dürre sei daher erst im frühen Herbst zu rechnen. (tkip)

