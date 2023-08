Extreme Unwetter fegen über Bayern - Mann kommt im Allgäu ums Leben

Von: Lucas Sauter Orengo

Ein Blitz erhellt den Nachthimmel. © Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild

Teils extreme Unwetter zogen am Dienstag (15. August) über Teile Bayerns. Ein Radfahrer kam wegen eines umgestürzten Baums ums Leben.

München - Die Gewitter-Saison in Bayern ist weiter im vollen Gange. Auch am Dienstag, dem 15, August, zog am späten Nachmittag eine massive Unwetter-Front vom Südosten Bayerns in Richtung Westen. Der Deutsche Wetterdienst rief zwischenzeitlich gar seine höchste Unwetter-Warnstufe aus, am späteren Abend zog die Front dann an Passau entlang weiter in Richtung Österreich und Tschechien. Die starken Gewitter hinterließen dabei teils ihre Spuren.

Unwetter fegen über Bayern: Radfahrer stirbt im Allgäu

Ein extremes Unwetter traf den westlichen Landkreis Rottal-Inn in den Gemeindebereichen Massing, Unter- und Oberdietfurt sowie Vordersarling. Innerhalb von kurzer Zeit fielen dort Niederschlagsmengen von 50-75 Liter vom Himmel. Hagel verstopfte dabei zahlreiche Hullis sodass zahlreiche Keller, Geschäftsräume und Straßen von den Wassermaßen überflutet wurden. Eine Tiefgarage musste in Massing auf Grund der Wassermassen gesperrt werden.

Hagel in einer Tiefgarage in Massing. © Winfried Eß

Auch Hagel drang in die Garage.

Extreme Gewitter in Bayern: Mann stirbt im Allgäu

Ein Fahrradfahrer ist in Stetten (Landkreis Unterallgäu) mutmaßlich mit seinem Rad gegen einen umgestürzten Baum gefahren und an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Stetten und Laubers war in der Nacht zu Mittwoch im Zuge des Unwetters ein umgestürzter Baum gemeldet worden, kurz darauf entdeckte ein Autofahrer daneben einen leblosen Menschen, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Rettungskräfte versuchten den Angaben nach, den 64 Jahre alten Fahrradfahrer wiederzubeleben. Die Maßnahmen blieben jedoch erfolglos, er starb noch vor Ort. Nach ersten Einschätzungen habe der Fahrradfahrer auf seinem Weg den über die Straße ragenden Baum übersehen und sich beim Zusammenstoß schwere Verletzungen zugezogen.

