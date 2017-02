Extremes Glatteis sorgt für Verkehrschaos und geschlossene Schulen

München - Erneut fällt in einigen Schulen in Bayern der Unterricht aus. Schuld ist extremes Glatteis auf der Straße. Dieses sorgte auch für zahlreiche Verkehrsunfälle.

Überfrierende Nässe hat am Donnerstagmorgen in Teilen des Freistaates für Behinderungen gesorgt. In den Landkreisen Wunsiedel im Fichtelgebirge (Oberfranken), Tirschenreuth und Cham (beide Oberpfalz) wurde an allen Schulen der Unterricht abgesagt.

Die Polizei in Niederbayern verzeichnete zahlreiche Verkehrsunfälle, ein Mensch wurde dabei leicht verletzt. Auch in der Oberpfalz und in Oberfranken gab es Rutschunfälle. „Vor allem auf Nebenstraßen und wo der Streudienst noch nicht gefahren ist“, sagte ein Sprecher. Am Alpenrand ließ Frost die Straßen ebenfalls glatt werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte in Nord- und Ostbayern für Donnerstag vor „unwetterartigem Glatteis“.

Bereits in den vergangenen Tagen war es in Bayern zu extremer Glätte gekommen. Teils liefen Personen mit ihren Schlittschuhen über die vereisten Straßen. Insbesondere im Nordosten Bayerns blieben einige Schulen geschlossen. Die Polizei berichtete zudem von etlichen Unfällen im Freistaat. Die gesamten Vorfälle kompakt finden Sie in unserem Wetter-Ticker zum Glatteis.

mg/dpa/lby