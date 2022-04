Feldhasenbabys in der Natur: Tierschutzverein ruft auf, sie in Ruhe zu lassen - „Lasst mich bei meiner Mama“

Von: Felix Herz

Im Frühling ziehen Feldhasen ihre Jungen groß. Das beinhaltet eine etwas ungewöhnliche Praktik – und der Tierschutz Bamberg spricht eine Warnung aus.

Bamberg – Ostern steht vor der Tür – und passend dazu ziehen derzeit Feldhasen ihre Babys auf. Eine Besonderheit: Im Gegensatz zu Kaninchen, die nackt und blind in einer Höhle auf die Welt kommen, haben Feldhasen-Junge bereits ein dichtes Fell und voll entwickelte Sinne. Sie werden daher als Nestflüchter bezeichnet, da sie schon so früh gut allein zurechtkommen. Trotzdem wollen die jungen Feldhasen gesäugt werden. Das übernimmt die Feldhasen-Mama, die Praktik erscheint auf den ersten Blick aber etwas schroff.

Feldhasen-Baby allein auf dem Feld: Ganz normal, warnt der Tierschutz-Verein Bamberg

Die Feldhasen-Mamas ziehen ihre Kleinen auf, indem sie die Babys allein auf dem Feld warten lassen und nur zweimal täglich vorbeikommen, um sie zu füttern. Das ist ganz normal, sagt der Tierschutzverein Bamberg e.V. / Tierheim Berganza, und warnt übereifrige Spaziergänger davor, die Jungen anzufassen oder gar wegzutragen.

Auch zum Wärmen liegen Feldhasen-Geschwister nicht beisammen und sollen auch nicht zusammengelegt werden. Mutter Natur hat die Tiere mit einem dichten, warmen Fell ausgestattet – weitaus warm genug für die milden Frühlingstemperaturen. Auch empfiehlt der Tierschutzverein, Hunde an die Leine zu nehmen. So soll verhindert werden, dass sie die Feldhasen jagen und verschrecken.

Feldhasen in Not? Wann der Tierschutzverein Bamberg zum Handeln aufruft

Generell gilt bei den Feldhasen-Babys also: Weniger ist mehr. Es gibt jedoch Fälle, in denen ein Einschreiten tatsächlich angebracht ist. Zum Beispiel bei offensichtlichen Verletzungen und Mangelerscheinungen, etwa wenn der Feldhase einen eitrigen Geruch aufweist. Und bei Unsicherheit bietet der Tierschutzverein an, ein Foto an den Verein zu schicken – die Experten wissen dann, was zu tun ist und helfen weiter. Die Mail-Adresse lautet: info@tierheim-bamberg.de. (fh)

