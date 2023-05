Herrmann, der Fährmann der Roseninsel: Ein Interview über flotte Sprüche und die Liebe zum Starnberger See

Von: Cornelia Schramm

Wir sind keine Schallplatten. Flotte Sprüche ergeben sich aus der Situation heraus. Bernhard Herrmann Zillner Fährmann Bernhard „Hermann“ Zillner steht auf seiner neuen Zille „Theresa“. Im Hintergrund der Starnberger See und die Roseninsel. © Andrea Jaksch

Wer zur Roseninsel will, läutet in Feldafing an der Glocke. Dann kommt Fährmann Bernhard „Herrmann“ Zillner. Hut und Tracht sind bei ihm Programm - aber auch Humor ist unerlässlich, sagt er im Interview.

Feldafing – Bernhard „Herrmann“ Zillner (54) wünscht seinen Fahrgästen gerade ein „Gutes neues Jahr“ – immerhin sticht seine Fähre vom Glockensteg in Feldafing zur Roseninsel im Starnberger See erst wieder seit 1. Mai in See. Davor halten beide Elektro-Boote, sogenannte Zillen, Winterschlaf. Im Interview auf seiner neuen Zille „Theresa“ erklärt Zillner, dass ein Fährmann am besten Kuppler, Witz-Kanone, Barkeeper und Wetterfrosch in einem ist.

Sie heißen Bernhard Zillner. Wieso nennen alle Ihre Fahrgäste Sie Herrmann?

Mich nennt wirklich jeder Herrmann. Mein zweiter Vorname ist seit Kindheitstagen in den Köpfen hängen geblieben. Heute ist er quasi Bestimmung: Herrmann, der Fährmann. Das reimt sich! Im Ausland stelle ich mich übrigens als Herman the German vor.

Das ist sicher nicht der einzige Schwank, den Sie Fahrgästen erzählen, oder?

Die Überfahrt vom Glockensteg zur Roseninsel dauert ja nur fünf Minuten, genaue Abfahrtszeiten gibt es nicht. Drei- bis viermal die Stunde setzen wir über. Nur zu Stoßzeiten an Schönwetter-Tagen kann sich der Takt erhöhen. Das heißt: Wir Fährleute haben auch mal Zeit zum Ratschen und für Gaudi. Ohne Sinn für Humor und Freude an Menschenkontakt kann man den Job nicht machen. Wer am Tag bis zu 30 Mal hin- und herfährt, muss sich ja auch selbst bespaßen...

Also was erzählen Sie dann vor, während und nach der Fahrt?

Flotte Sprüche ergeben sich aus der Situation heraus – wir sind ja keine Schallplatten! Die gehen mir direkt aus dem Bauch über die Lippen. „Die Fahrt kostet fünf Euro – und Baden acht“, rufe ich oft. Denn letzteres ist rund um die Roseninsel mit ihren prähistorischen Pfahlbauten als Weltkulturerbe verboten, ebenso wie Hunde. Neben dem Scherzen erklären wir Fahrgästen also auch die Insel-Ordnung, etwa, dass die Wege nicht verlassen werden sollen.

Welcher flotte Spruch hat die meisten Lacher geerntet?

icht mehr eingekriegt hat sich einmal eine größere Gruppe älterer Damen. Mit denen scherze ich besonders gerne rum und nenne sie schon mal flotte Hasen. Die besagte Gruppe hatte damals nur einen jungen Mann dabei. Als ich meinte, er sei heute der Hahn im Korb, mussten alle grinsen. Es war der Pfarrer! (lacht)

Die Roseninsel ist die einzige Insel im Starnberger See. Was fragen Sie Gäste häufig?

Natürlich, wann die Rosen am schönsten in voller Blüte stehen – das ist aber jedes Jahr anders. Und: Wie die Maulwürfe auf die Insel kommen. Keine Ahnung. Ich glaube aber nicht, dass sie sich vom Ufer zur Insel durchbuddeln. Luftlinie sind das 200 Meter. Aber: In der Würm-Eiszeit vor rund 20 000 Jahren haben sich Gletscher hier in die Landschaft gegraben. Genau hier verlief einer – daher ist das Wasser hier teils 17 Meter tief.

Einmal Roseninsel und zurück: Herrmann ist seit sieben Jahren Fährmann

Um 18 Uhr ist Feierabend. Wie stellen Sie sicher, dass Sie auf der Insel keinen vergessen?

Das Zamläuten ist eine wichtige Aufgabe der Fährleute. Mit einer Glocke gehen wir kurz vor Ende der letzten Fahrt einmal um die Insel. Bisher wurde noch niemand vergessen. Unsere Elektro-Zille bleibt über Nacht auch nicht am Ufer liegen, sondern an der Roseninsel. Die letzte Fahrt zurück ans Festland legen wir Fährmänner im Ruderboot zurück.

Wie viele Schläge braucht’s?

Das habe ich in meinen sieben Jahren Fährmanns-Dasein nie gezählt. (lacht) Auch nicht, wie oft ich hin-und hergefahren bin. Man könnte es ungefähr ausrechnen: Eine Saison dauert von 1. Mai bis 15. Oktober. Montags ist der Betrieb eingeschränkt. Da hat das Schloss auf der Insel Ruhetag. Im Schnitt fahren wir am Tag 30 Mal hin und her, plus die zwei Ruderboot-Fahrten. In dieser Rechnung wären aber Sonderfahrten für Firmen nicht eingerechnet.

Früher durften Fährleute nicht schwimmen lernen. Nur dann wären sie bereit, die Fracht mit ihrem Leben zu verteidigen… Können Sie schwimmen?

Logisch – und nach acht Stunden in der Tracht ist für mich der Sprung in den See Pflicht. Nur da und zum Schlafen setze ich übrigens auch mal meinen Hut ab. (lacht)

Sind schon mal Fahrgäste über Bord gegangen?

Über Bord noch nicht – obwohl Rentner oft schlimmer drängeln als Schulklassen. Vor Jahren ist mal ein Brautpaar zusammen vom Steg aus ins Wasser gefallen. Passiert ist nix, aber ihre Tracht war pitschnass, als sie danach auf der Roseninsel geheiratet haben.

Sie haben es durchgezogen?

Klar, bei uns wird alles verheiratet! (lacht) Allein diese Saison setzen wir 68 Brautpaare samt Anhang über. Wer sich einen Sektempfang wünscht, bekommt ihn nach der standesamtlichen Trauung von uns serviert.

Bringt es denn Glück, auf der Roseninsel zu heiraten?

Seit ich Fährmann bin, habe ich um die 400 Brautpaaren gratuliert. Alle, die danach wieder hier vorbeigeschaut haben, waren noch verheiratet. (lacht) Ich führe keine Statistik über glückliche Ehen, weiß aber, dass viele Paare jedes Jahr an ihrem Hochzeitstag hier vorbeikommen. Damit befolgen sie quasi meinen Rat – jedes Jahr wieder am gleichen Ort ein Foto von sich zu machen, womöglich samt ihrer Kinder-Schar.

Die Geschichte der Roseninsel in der Kurzfassung. König Maximilian II. wollte am Starnberger See ein Sommerschloss bauen lassen. 1850 kaufte er einer Feldafinger Fischerfamilie Ufergrund und die Insel Wörth ab. Darauf baute Franz Jakob Kreuter eine Villa im Pompejanischen Stil und Peter Joseph Lenné einen Park mit Rosengarten in Ellipsen-Form. Dieser und hunderte hochstämmige Duftrosen sind Namensgeber der heutigen Roseninsel. Auch König Ludwig II. schätzte ihre Abgeschiedenheit der Roseninsel. Richard Wagner, Zarin Maria Alexandrowna und seine Großcousine Sisi, die Kaiserin von Österreich, waren hier seine Gäste. Nach seinem Tod verwahrloste die Insel. 1970 erwarb sie der Freistaat. Die Geschichte der Insel beginnt aber eigentlich noch viel früher: Historische Funde stammen aus einer Seeufersiedlung mit Pfahlbauten zwischen 500 bis 400 vor Christus. Heute sind die Unesco-Weltkulturerbe. (sco)

Ich fasse zusammen: Als Fährmann sind Sie auch Kuppler, Barkeeper, Ordnungshüter und Witz-Kanone. Was noch macht einen guten Fährmann aus?

Idealerweise beherrscht man Deutsch und Bairisch. So wie die Tafel am Glockensteg. Da steht „Wuist du auf de andre Seitn, na muast du nachm Fährmo leitn“ – oder eben „Wenn Sie auf die Roseninsel übersetzen möchten, bitte an der Glocke läuten“. Aber mal Spaß beiseite. Wichtig ist gutes Gespür für See und Boot.

Wieso?

Beim Fahren der Elektro-Zille muss die Strömung einkalkuliert werden. Das Wetter müssen wir immer im Blick haben. Bei Gewitter müssen wir den Betrieb einstellen und die Insel „leeren“, also alle an Land bringen. Das heißt auch mal Druck – daher freue ich mich im Urlaub, nicht 100 Mal am Tag den Wetterbericht zu checken. Unter www.roseninsel.bayern und am Steg kann man tagesaktuell nachlesen, wenn wir mal nicht fahren sollten.

Wie sind Sie eigentlich zum hiesigen Fährmann geworden?

Ich bin in Pöcking aufgewachsen und war schon als Kind auf der Insel unterwegs. Mein Vorgänger fuhr von 1985 bis 2000 mit einer venezianischen Gondel, danach mit Zillen. Ich fand das immer toll. Als die Seen- und Schlösserverwaltung 2016 neue Fährleute suchte, habe ich mich mit meinem Großcousin Stefan Seerieder beworben. Am Ende konnte ich mein Büro als Sachbearbeiter bei einer Krankenversicherung tatsächlich gegen See und frische Luft tauschen.

Ihr Kompagnon ist 2021 mit nur 53 Jahren gestorben...

Das kam sehr überraschend und war ein heftiger Schlag für mich. Alleine könnte ich das Pensum nicht stemmen. Inzwischen habe ich drei Fährmänner eingelernt – und Stefan fährt gefühlt noch immer mit uns mit.

Haben Sie den schönsten Arbeitsplatz der Welt?

Die Frage höre ich oft. So wie den Satz „Don‘t pay the ferryman“ (Bezahl den Fährmann nicht) aus dem Hit von Chris De Burgh. Meine Antwort: Meistens, nicht immer. Wir sind halt vom Wetter abhängig. An regnerischen Tagen fahren auch mal nur 20 Gäste mit – 30 passen auf ein Boot. Zudem kann mal was kaputt gehen. Reich wird man nicht...

Was hält Sie dann hier?

Ich liebe es. Mal ist der See glatt wie ein Spiegel. Dann kann man darin die Berge nachzeichnen. Mal fällt der einzige Sonnenstrahl direkt auf die Insel, auch Gewitter malen unglaubliche Stimmungen in Luft und Wasser. Um die Insel zieht sich ein Areal, das nur eineinhalb Meter tief ist. Das leuchtet oft in karibischem Blau – das ist doch wie Urlaub!

