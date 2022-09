Öffentliche Fahndung nach Sexualdelikt: Polizei sucht mit drei Fotos nach jungem Mann

Von: Felix Herz

Teilen

Öffentlichkeitsffahndung: Die Polizei sucht nach diesem Mann – er soll in einer Würzburger Cocktailbar ein Sexualdelikt verübt haben. © Kriminalpolizei Würzburg / Merkur-Foto-Collage

In einem Fall, der sich bereits Anfang August ereignete, sucht die Polizei nun mit Fotos nach einem Mann. Er soll für ein Sexualdelikt verantwortlich sein.

Würzburg – Am 5. August hatte sich in einer Herrentoilette in einer Würzburger Cocktailbar ein Sexualdelikt ereignet. Der bisher unbekannte Tatverdächtige wurde aber von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Nun sucht die Polizei mit Fotos öffentlich nach dem jungen Mann und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Dazu veröffentlichte die Kriminalpolizei auch eine detaillierte Personenbeschreibung.

Sexualdelikt in Würzburg: Kripo sucht öffentlich nach Tatverdächtigem

Gegen 1.30 Uhr am Freitagmorgen, 5. August, wurde die Geschädigte von dem Tatverdächtigen in einer Cocktailbar in Würzburg auf die Herrentoilette gezogen. Den aktuellen polizeilichen Erkenntnissen nach soll der Mann dort gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Anschließend verließ die junge Frau die Örtlichkeit und vertraute sich dann einer Freundin an. Als der Fall später polizeilich bekannt wurde, war der Verdächtige schon in ungekannte Richtung geflohen, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Im Zuge der folgenden Ermittlungen konnte das Bildmaterial einer Überwachungskamera gesichert werden, das den mutmaßlichen Täter zeigt.

Laut polizeilicher Beschreibung ist der Gesuchte etwa 1,75 Meter groß, trägt eine Brille und hat eine normale Statur. © Kriminalpolizei Würzburg Fahndungsfoto

Im Zusammenhang mit den Fotos wurde auch eine detaillierte Personenbeschreibung veröffentlicht. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 175 Zentimeter groß und von normaler Statur.

Leicht dunkler Teint und „dunkle, mittellange und wellige Haare“.

Er trug eine Brille und hatte eine „schwarz- und orangefarbene Basecap mit Aufdruck“ auf dem Kopf.

Gekleidet war der Gesuchte in ein blaues Poloshirt mit weißen Streifen, eine dunkle Dreiviertelhose und weiße Schuhe.

Er hatte einen hellblauen / grauen Rucksack bei sich und sprach fließend Spanisch und Deutsch mit ausländischem Akzent.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Sexualdelikt in Würzburg: Details zur Fahndung und Aufruf der Kripo

Die Tat ereignete sich am Freitag, 5. August, gegen 1.30 Uhr im Würzburger Club „La Bamba“ auf der Herrentoilette. Zeugenangaben zufolge, so berichtet es die Polizei, hat der junge Mann vermutlich eine südamerikanische Herkunft.

Öffentlichkeitsffahndung: Die Polizei sucht nach diesem Mann – er soll in einer Würzburger Cocktailbar ein Sexualdelikt verübt haben. © Kriminalpolizei Würzburg / Merkur-Foto-Collage

Nun bittet die Polizei Leute, die die Person auf den Fotos kennen oder „sonst sachdienliche Hinweise geben“ können, sich mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen. Sie sollen sich „dringend“ unter der Telefonnummer (09 31) 4 57 17 32 melden, heißt es in der Öffentlichkeitsfahndung abschließend. Zudem gibt es für Hinweise ein spezielles Formular. (fhz)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.