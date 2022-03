Theorie-Unterricht bald komplett online? Fahrschullehrer besorgt - Große Auswirkungen auf Schüler

Land beendet Testangebote in Kitas: Schulen in Prüfung

Fällt die Corona-Testpflicht an Schulen in NRW? Eine Entscheidung der Landesregierung in Düsseldorf steht noch bevor - auch wenn die Kultusministerkonferenz sich nun schon positioniert hat. Aus den Testangeboten in den NRW-Kitas zieht sich das Land zumindest zurück.