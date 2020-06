„Terror“-Motorradlärm: Bundesrat plant Schlag gegen Lautstärke - Biker fordern Erstaunliches

„Terror für Gäste und Bevölkerung“: Manche Motorradfahrer geben gerne Gas. Viele Kommunen wollen das nicht mehr hinnehmen - es drohen drastische Maßnahmen.

Update vom 12. Juni 2020: Motorrad-Geknatter empfinden viele Menschen in Deutschland als „Terror“ - deshalb will der Bundesrat Wochenendfahrverbote ermöglichen (siehe unten). Eine Idee, die - wenig überraschend - den Bundesverband der Motorradfahrer (BVDM) alarmiert. Die Vereinigung hat sich jetzt zu Wort gemeldet. Allerdings mit einer Forderung, die so einige Beobachter erstaunen dürfte.

Denn der BVDM nimmt in einem offenen Brief nicht etwa die verbotswilligen Bundesländer ins Gebet. Sondern „die führenden Motorradhersteller“. Der Verband fordert die Motorradindustrie in dem Schreiben auf, „freiwillig Motorräder zu produzieren, die im realen Fahrbetrieb sozialverträglich leise sind“.

„Leisere Maschinen sind nicht nur im Interesse von Anwohnern und Motorradfahrern, sondern auch im längerfristigen Eigeninteresse der Industrie“, meinen BVDM-Chef Michael Lenzen. „Wenn es zu immer mehr Einschränkungen wie Streckensperrungen kommt, sinkt die Attraktivität des Motorrads deutlich und es lassen sich damit weniger Motorräder verkaufen.“

Ebenfalls interessant: Dass Motorradfahrer „laute Maschinen fordern“, verweist der Verband ins Reich der Fabel. Im Gespräch mit den Bikern habe man „das Gegenteil“ erfahren. Der Klang sei zwar wichtig, werde für die meisten Motorradfahrer „aber nicht besser, wenn er laut ist“. Viele nähmen die Lautstärke nur hin, weil sie sonst auf den Kauf ganz verzichten müssten, so die These.

„Terror für Gäste und Bevölkerung“: Bundesrat plant extreme Änderung für Motorradfahrer

Erstmeldung vom 9. Juni 2020: Berlin/München - Viele Kommunen in Bayern beklagen immer lauteren Motorradlärm. Im benachbarten Tirol geht am Mittwoch eine Verordnung in Kraft, wonach Motorräder, die laut Zulassung lauter als 95 Dezibel sind, nicht mehr durch das Außerfern fahren dürfen. Der deutsche Bundesrat will noch weiter gehen: Die Geräusch-Emission neu zugelassener Zweiräder soll auf 80 Dezibel begrenzt werden. Die Polizei soll Motorräder bei gravierenden Lärmüberschreitungen beschlagnahmen dürfen. Vor allem plant die Länderkammer ein Wochenendfahrverbot! Es gäbe dringenden Handlungsbedarf für „zeitlich beschränkte Verkehrsverbote an Sonn- und Feiertagen“, heißt es in ihrem Beschluss, den nun der Bundestag beraten muss. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) lehnte das Vorhaben aber ab.

Motorrad-Fahrverbot in Bayern? Vielerorts Klagen über Lärmbelästigung

In Oberbayern gibt es seit langem Klagen über Motorradlärm, etwa am Sudelfeld*. Der Bayrischzeller Bürgermeister Georg Kittenrainer meinte voriges Jahr bei der Fachtagung „Schluss mit Motorradrasern und Motorradlärm in bayerischen Gemeinden“ in Aying bei München: „Ein kleiner Teil der Motorradfahrer terrorisiert mit seinem Lärm unsere Gäste und die Bevölkerung.“

Biker würden bewusst in nie­drigen Gängen fahren, ihre Maschinen umbauen, Tempolimits ignorieren. Sein Amtskollege Thomas Holz aus Kochel mit der Kesselbergstraße*, die an Sonn- und Feiertagen bereits für Motorradfahrer gesperrt ist, meinte hier schon früher: „Mittlerweile ist es sogar soweit, dass sich Touristen andere Urlaubsziele suchen wegen des Lärms. Das trifft unsere Gemeinde hart.“

Bayerischer Wald: Tempodisplays warnen Motorradfahrer

In St. Englmar im Bayerischen Wald versucht man, des Motorradlärms mit Displays Herr zu werden, die ähnlich wie Tempodisplays funktionieren – laut Bürgermeister Anton Pielmeier (CSU) klappt das ganz gut!

