Autofahrer flieht mit 200 km/h vor Polizei: Beamten rammen unbeteiligtes Fahrzeug

Von: Leyla Yildiz

In Oberbayern ist ein Autofahrer vor der Polizei geflüchtet. Die Polizei verfolgte ihn, rammte dabei aber einen unbeteiligten Wagen.

Hohenwart - Eine Verfolgungsjagd in Oberbayern hat mindestens drei Verletzte zur Folge gehabt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, versuchte ein Autofahrer am Mittwochmorgen (6. September) auf der B300 bei Hohenwart (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm), einer Polizeikontrolle zu entkommen. Mit über 200 Stundenkilometern gab er Gas und floh in seinem Fahrzeug.

Ein Streifenwagen rammte ein unbeteiligtes Fahrzeug. © Schmelzer/Vifogra

Mann flieht vor Polizei: Verfolgungsjagd endete mit mindestens drei Verletzten

Während der Jagd kam es zu einem Zusammenstoß eines Polizeifahrzeugs mit einem unbeteiligten Wagen. Der Fahrer dieses Autos erlitt schwere Verletzungen. Die beiden Polizisten im Einsatzfahrzeug wurden ebenfalls verletzt.

Rechts der Streifenwagen und links das unbeteiligte Auto, das die Beamten rammten. © Schmelzer/Vifogra

Der flüchtende Fahrer konnte zunächst weiterhin Entfernung zwischen sich und die Polizei bringen. Allerdings endete seine Flucht wenig später, als er sein Auto festfuhr, wie es hieß. Weitere Einzelheiten waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfügbar. (ly/dpa)

