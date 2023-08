Der Fall Aiwanger: „Was hat eine sehr grobe Jugendsünde in der heutigen Politiklandschaft verloren?“

Von: Stefan Stukenbrok

Schwere Zeiten für Hubert Aiwanger - die Kritik an ihm hat nach Ansicht unserer Leserinnen und Leser einen Beigeschmack. © Imago / Stephan Görlich (Montage)

Viel Wirbel kurz vor der Landtagswahl: Ein Flugblatt setzt Hubert Aiwanger (Freie Wähler) massiv unter Druck. Doch wie ordnet unsere Community das ein?

München – Am vergangenen Samstag berichtete die Süddeutsche Zeitung über ein Flugblatt, das vor etwa 35 Jahren am Burkhardt-Gymnasium in Mallersdorf-Pfaffenberg in Niederbayern entdeckt wurde. Das einseitige Blatt trägt die Überschrift „Wer ist der größte Vaterlandsverräter?“ und enthält abstoßende Formulierungen wie zum Beispiel einen „Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz“. Ein von der Süddeutschen Zeitung in Auftrag gegebenes Gutachten zeigt auf, dass es höchstwahrscheinlich auf derselben Schreibmaschine verfasst wurde, wie eine spätere Facharbeit von Hubert Aiwanger am selben Gymnasium.

Aiwanger-Flugblatt: Zwischen gestern und heute liegen rund 35 Jahre

Der Fehler Aiwangers war, schon während der Recherchen nicht auf Anfragen der Süddeutschen Zeitung zu reagieren – sei es aus Ignoranz oder aus Sturheit. Das war unprofessionell, den Schuh muss er sich anziehen. Später, als das Kind schon in den Brunnen gefallen und die Story von der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht war, bekannte sich sein etwas älterer Bruder als Urheber. Die Frage ist, ob ihm das die Wählerschaft glaubt und ihn das noch rettet.

Verdachtsberichterstattung hat Regeln einzuhalten – wurden diese beim Fall „Aiwanger“ verletzt?

Eine Verdachtsberichterstattung, wie in diesem Fall von der Süddeutschen Zeitung, ist legitim – auch kurz vor einer Wahl. Es gibt allerdings Regeln, die zwingend einzuhalten sind: keine Vorverurteilung, auch keine Formulierungen, die Vorverurteilungen erzeugen. Deutlich wurden aber Rückschlüsse auf seine neueren, durchaus populistischen Äußerungen wie „Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen: ‚Ihr habt‘s wohl den Arsch offen da oben‘“ gezogen.

Hubert Aiwanger: Nie antisemitische Äußerungen getätigt

Lassen wir mal den Bruder aus dem Spiel: Zwischen dem Flugblatt und der Demokratie-Äußerung liegen gut 35 Jahre, zwischen üblen Antisemitismus gestern und rumpelhaften Populismus heute 35 Lichtjahre. Selbst wenn Hubert selbst der Verfasser gewesen ist – er war damals siebzehn Jahre alt. Ja, auch als Siebzehnjähriger kann man so weit gereift sein, um die Unmöglichkeit eines Pamphlets zu begreifen – andererseits war er zu dem Zeitpunkt noch minderjährig und nicht jeder Jugendliche begreift schon unmittelbar die Tragweite seines fatalen Blödsinns. Hubert Aiwanger ist während seiner politischen Karriere nie durch Antisemitismus aufgefallen, das gilt festzuhalten. Punkt.

Populismus: Habeck wollte Thüringen wieder zurück in die Demokratie holen

Apropos „Demokratie wieder zurückholen“: Die Grünen wären gut beraten, sich da in Sachen Empörung und Rücktrittsforderungen zurückzuhalten. Denn wie sagte einst deren Spitzenpolitiker Robert Habeck? „Wir versuchen, alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird, ein ökologisches Land.“

Die Community-Kommentare des Tages

Der Community-Kommentar von „Carlos“ zeigt sich sehr kritisch gegenüber der Berichterstattung, auch wenn die Meldung als solches legitim ist:

Was hat eine, ehrlich gesagt, sehr grobe Jugendsünde in der heutigen Politlandschaft verloren? Nach 30 Jahren ist jeder Straftäter in Deutschland rehabilitiert. Steinewerfer haben es in Ministerämter geschafft. Also was will man mit dieser Sache zu just diesem Augenblick? Da möchten sich doch nur Parteien in Stellung bringen, um als „Ersatz“ für die Freien Wähler einzuspringen. Das Ganze ist halt sehr durchsichtig.

M. Riedl sieht es hingegen sehr emotionslos:

Es wird in Rücktritt oder Entlassung enden. Das Entsetzen, das über ihn schwebt, wird er nicht mehr los. Und Söder kann gar nicht anders, als ihn zum Rücktritt zu bewegen, sonst zieht es ihn auch noch mit nach unten.

