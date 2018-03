Fall in Bad Kissingen: Darum stehlen Diebe Gedenktafeln von Friedhöfen

In Bad Kissingen wurden elf Gedenktafeln von einem Friedhof gestohlen. Eine neue Masche von Dieben, die zunehmend beliebter wird.

Bad Kissingen - Unbekannte haben zwischen Montag und Dienstag im unterfränkischen Bad Kissingen elf Gedenktafeln von einem Friedhof gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren die Tafeln für gefallene Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg aus Kupfer - was die Diebe vermutlich zur Tat motivierte. Den Sachwert der Beute schätzen die Ermittler auf rund 11 000 Euro.

Kupferdiebstähle sind keine Seltenheit

Immer wieder stößt die Polizei auf Kupferdiebe. Neben Friedhöfen bedienen sich die Täter auch an Kupferkabeln in Trafohäuschen oder Bahnanlagen sowie Skulpturen. Die Beute verkaufen sie dann an Metallhändler weiter.

