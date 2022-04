Ukrainische Flüchtlinge oder doch die Ultras vom FCA? Das Netz - ein Ort von Fake News

Von: Stella Henrich

In einem Video schimpft ein Mann über leere Bierflaschen, Aufkleber und Schmierereien in einem Zug. Im Internet wird behauptet, Geflüchtete aus der Ukraine seien dafür verantwortlich. Möglicherweise waren es aber Fußballfans des FC Augsburg.

Bayern − Auf Twitter wird ein Video geteilt, das ein Deutsch sprechender Mann aufgenommen hat. Er geht mit seinem Handy durch die Abteile des Zugs und filmt die Verwüstung: „Schaut Euch das mal an, Graffitis gesprüht, überall Müll“, dokumentiert er seine Aufnahmen. Dann schwenkt die Kamera auf den Boden des Zugs, man erkennt eine Pfütze. Es ist offensichtlich kein Wasser: „Und jetzt das Highlight: Komplett vollgepisst! Das Klo vollgepisst. Ins Waschbecken! Vollgepisst!“ Das berichtet der Bayerische Rundfunk auf seinem Onlineportal.

Auf Twitter werde das Video nach Angaben von BR Online jetzt von einem User verbreitet, der als sein Mutterland die UdSSR benennt, Wladimir Putin gibt er als seinen Präsidenten aus. Über seinen Video-Post schreibt er das Folgende: „500 Flüchtlinge aus der Ukraine sind in der deutschen Stadt Orenburg angekommen.“ Später korrigiert er den Ortsnamen in „Offenburg“. „Der Post wurde mehr als 620 mal geteilt, mehr als 800 mal geliked,“ so BR Online weiter. Die Botschaft des Absenders ganz offensichtlich: Ukrainische Flüchtlinge sind für den Vandalismus verantwortlich.

Faktencheck: Es kommen Zweifel beim genauen Hinschauen auf

Wer genauer hinschaut, kommt ins Zweifeln. Der Zug hält am Bahnhof Plochingen, einer Kleinstadt in Baden-Württemberg. Offensichtlich haben Fans des FC Augsburg den Zug genutzt, als sie samstags zum Auswärtsspiel nach Stuttgart gefahren sind. Dazu passen auch die Graffitis „FCA“ oder „LA07“, das für die Ultra-Fanvereinigung Legio Augusta steht. Am 19. März spielte der FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart. Beginn des Spiels war 15:30 Uhr.

Correctiv, ein Onlineportal zum Faktencheck von zweifelthaften Nachrichten, hat sich das Video nun einmal genauer angesehen, und kommt zu dem Ergebnis: „Anhand der Sitzbezüge lässt sich erkennen, dass es sich um einen Zug aus Baden-Württemberg handelt.“ Genauer gesagt: um einen Zug der Marke „bwegt“, die vom dortigen Verkehrsministerium betrieben werde. Danach hat das Rechercheteam das Video der Presseabteilung des Verkehrsministeriums in Baden-Württemberg zugeschickt. Sie wollten wissen, wann sich der Vorfall ereignet hat.

Ukraine-Flüchtlinge: Bahn bestätigt - Details im Video deuten auf Fußballfans hin

„Am besagten Spieltag, dem 19. März, war das betreffende Fahrzeug des MEX 16 als reguläre Zugverbindung 19126 von Ulm Hauptbahnhof (12:17 Uhr) nach Plochingen unterwegs,“ so die Antwort einer Sprecherin auf Correctiv-Anfrage. Zum konkreten Vorfall ergänzt sie: Der Zug sei nicht eingesetzt worden, um ukrainische Geflüchtete zu transportieren. In Baden-Württemberg seien täglich zwar einzelne Geflüchtete aus der Ukraine mit dem Zug unterwegs – diese Fahrgäste hätten sich aber „bisher stets friedlich“ verhalten.

Die Bahn-Sprecherin ergänzt: Die Verursacher der Verunreinigungen seien anhand des Videos nicht eindeutig identifizierbar. „Allerdings deuten Aufkleber einer Fußballmannschaft, übrig gebliebene Bierflaschen, Kritzeleien mit dem Kürzel besagter Fußballmannschaft und der Termin des Erstligaspiels an besagtem Tag eher auf eine Fangruppe hin als auf andere Personengruppen.“ Der Sprecherin zufolge sei kein Fall bekannt, bei dem es zu unerwünschten Vorfällen mit ukrainischen Geflüchteten gekommen sei. Details im Video deuteten eher auf Fußballfans als Verursacher hin.

Correctiv bestätigt: „In dem Video gibt es mehrere Hinweise dafür, dass die Vermutung der Sprecherin des Verkehrsministeriums richtig ist.“ Als Belege führt Correctiv Aufkleber mit der Aufschrift „LA07FCA“ an, die im Video zu erkennen sein sollen.

Fake-News: Warnung vor Stimmungsmache im Internet

Das Bundesinnenministerium erklärt gegenüber dem BR, dass seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine durch „Russland-nahe Desinformationsportale und Proxy-Webseiten sowie Kreml-nahe Twitter-Accounts“ vermehrt Desinformation verbreitet werde. Vor allem nach dem Verbot staatsnaher russischer Medien wie des deutschen Ablegers von Russia Today würden vor allem Social-Media-Accounts dafür genutzt.

Auch Professor Simon Hegelich, der an der TU München zu „Political Data Science“ forscht, hält es grundsätzlich für wahrscheinlich, „dass solche Posts aus russischen Troll- oder Bot-Farmen stammen“. Wissenschaftler Hegelich warnt jedoch davor, es sich zu einfach zu machen. Es könne auch sein, dass die Gegenseite – in diesem Fall etwa die Ukraine – solche Videos verbreitet, um zu suggerieren, die Russen würden solche Fake-Videos verbreiten, wird Hegelich auf den Internetseiten des BR zitiert.

Was ist wahr, was falsch? Das Internet wird gern als Ort für FakeNews missbraucht. © Christian Ohde/imago

So hat auch ein weiterer Fall für Schlagzeilen im Netz gesorgt. Wie der BR berichtet, finde sich unter dem Video eines bekannten rechten Youtubers dieser Kommentar: „20 Ukrainerinnen und 7 Kinder wollen aus einem Bus im Nürnberger Land nicht aussteigen (Turnhalle Diepersdorf), weil sie lieber in eine große Stadt möchten?! Vielleicht wäre ja ein Zimmer im Maritim Nürnberg frei gewesen? Ich Klage an, das die Ukraine Flüchtlinge nicht First Clas aufgenommen werden!“

„Auch wenn die Reichweite von Fall zu Fall unterschiedlich ist: solche Postings haben eine große Wirkungsmacht“, sagt Politikwissenschaftler Hegelich. „Der Algorithmus zeigt uns Sachen, auf die wir emotional anspringen, es wird schnell geteilt und verbreitet. Das ist der Acker, auf dem Social Media zum Blühen kommt“, so Hegelich weiter.

Die EU-Kommission will die Urheber von gezielten Falschinformationen, die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stehen künftig bestrafen* und bösartige Desinformations-Akteure sanktionieren. (BR online) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.