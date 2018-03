Mit Axt an der Tür: Familie will Mieter loswerden doch dieser ist gewappnet

Eine Familie wollte ihren Mieter mit einer Axt loswerden, doch dieser war mit einer Waffe gewappnet. Nun droht ihm zusätzlich eine weitere Anzeige ...

Fürth/Hohenberg an der Eger - Eine Familie aus Fürth wollte ihren Mieter ein für alle Mal loswerden - und scheute dafür auch vor radikalen Mitteln nicht zurück. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, rückte der Vermieter mit einer Axt an dem Haus im oberfränkischen Hohenberg an der Eger an. Doch der Mieter war offensichtlich vorbereitet: Er öffnete die Tür mit einem Knüppel und hielt nach Aussage der Familie auch eine Waffe in den Händen. Er drohte damit, die Familie umzubringen, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Parteien trennten sich am Mittwoch dann doch, ohne dass es zur Anwendung von Gewalt kam.

Überraschender Fund in der Wohnung des Mieters

Die Polizei stieß wenig später hinzu, nahm zunächst den Mieter vorläufig fest und durchsuchte dann die Wohnung auf der Suche nach der vermeintlichen Waffe. Die fanden die Polizisten nicht, dafür eine nicht geringe Menge der Droge Crystal Meth. Das bringt dem Mann zusätzlich zu der Anzeige wegen Bedrohung auch eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz ein. Auch gegen den Vermieter ermittelt die Polizei - wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung.

