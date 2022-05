Familienstreit in Niederbayern eskaliert: Mann sticht Schwager nieder und verletzt ihn tödlich

Von: Thomas Eldersch

Teilen

In Mainburg wurde ein schwerverletzter Mann auf der Straße gefunden. Einsatzkräfte haben die Ermittlungen aufgenommen. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Ein Streit zwischen zwei Familienangehörigen in Niederbayern eskalierte am Samstag so sehr, dass einer von ihnen mit dem Leben bezahlen musste.

Mainburg – Zu einem tödlichen Angriff kam es am Samstagabend in Mainburg (Landkreis Kelheim). Zwei Männer stritten sich so heftig, dass die Situation eskalierte. Einer von ihnen griff zu einem Messer und stach auf seinen Kontrahenten ein. Dieser wurde dabei so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später verstarb.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Tödlicher Familienstreit in Mainburg: Mann greift seinen Schwager mit einem Messer an

Gegen 19 Uhr ging der Anruf bei der Polizeizentrale Straubing ein, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Niederbayern. Im westlichen Stadtteil Mainburgs würde ein schwer verletzter Mann auf der Straße liegen. Ein Großaufgebot an Einsatz- und Rettungskräften machte sich daraufhin auf zum Einsatzort. Dort angekommen, fanden sie einen 46-Jährigen vor, der trotz eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen durch einen Rettungsdienst noch an Ort und Stelle verstarb. Die Helfer konnten nichts mehr für ihn tun.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 46-Jährige mit seinem Schwager – einem 55-Jährigen mit jugoslawischen Wurzeln – gestritten hatte. Das Streitgespräch muss sich dabei wohl aufgeschaukelt haben, denn der 55-Jährige griff im Laufe der Auseinandersetzung irgendwann zu einem Messer. Mit diesem stach er auf seinen Schwager ein. Dieser versuchte noch verletzt von dem Anwesen zu fliehen. Brach aber wenig später „in unmittelbarer Tatortnähe“ zusammen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Tödlicher Familienstreit in Mainburg: Mutmaßlicher Täter sitzt in JVA ein

Der 55-jährige Mann wurde von Beamten vor Ort widerstandslos festgenommen, so die Polizei. Die Kripo Landshut sowie die Staatsanwaltschaft Regensburg haben noch an dem Abend die Ermittlungen übernommen. Gegen den 55-Jährigen wurde ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags erlassen. Am Sonntag wurde der Mann am Amtsgericht Regensburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (tel)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.