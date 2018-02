Fasching im Ticker: Wo es heute Nacht noch bunt zugeht

Die Narren sind los im Freistaat. Über das bunte Faschingstreiben in Bayern halten wir Sie in unserem News-Ticker auf dem Laufenden.

21.00 Uhr: Für alle Nachtschwärmer und die, die noch nicht genug haben, stehen heute Nacht einige Rosenmontags-Partys an:

München: Im Neuraum kann ab 19 Uhr unter dem Motto „Kölle Alaaf“ nicht nur zu Karnevalsmusik getanzt werden. Auf einer der beiden Areas laufen die ganze Nacht wie gewohnt Partytunes und Charts. Eintritt: 6 Euro

Ab 20 Uhr wird in der Tanzbar Bayreuth gefeiert - und das bei freiem Eintritt. Eichstätt: „1001 Nacht“ ist das Motto am Rosenmontag im Dasda in Eichstätt. Los geht es um 21 Uhr.

19.27 Uhr: (Verkleidete) Opernsänger aufgepasst! Die Bayerische Staatsoper hat auf ihrem Twitter-Account eine Ankündigung gemacht. Diejenigen, die an Fasching als Opernsänger und Opernsängerinnen gehen, bekommen einen Staatsopern-Fanschal geschenkt. Na dann mal los, ein Beweisfoto ist Pflicht:

Einmal im Jahr verkleiden? Anfänger! Ok, wir haben auch den größeren Kleiderschrank. Viel Spaß Euch da draußen.

P.S.: Wer als OpernsängerIn verkleidet ist, bekommt von uns einen Staatsopern-Fanschal geschenkt (Beweisfoto!) #Fasching #karneval2018 pic.twitter.com/yD4rjPsHrW — BayerischeStaatsoper (@bay_staatsoper) 12. Februar 2018

18.48 Uhr: Bevor am Aschermittwoch die Fastenzeit beginnt, ziehen Bayerns Narren noch einmal alle Register: In München tanzen am Dienstag (ab 9.30 Uhr) traditionell die Marktweiber auf dem Viktualienmarkt - einer der Höhepunkte des Münchner Faschings, der alljährlich Tausende Schaulustige anlockt. In mehreren Städten im Freistaat gibt es zudem Umzüge, zum Beispiel in der Passauer Innenstadt (13.13 Uhr), im schwäbischen Gundelfingen (14.11 Uhr) und im fränkischen Schwabach (14 Uhr). In Bayreuth wird ab 10 Uhr auf dem Marktplatz gefeiert, mehrere Faschingsgesellschaften sind an der Veranstaltung mit Musik und Gardetanz beteiligt.

Münchner Polizei gibt Tipps auf Twitter

18.17 Uhr: Auf ihrem Twitter-Account hat die Polizei München Tipps für eine friedliche Faschingsfeier gegeben. Das richtige Kostüm macht es aus: „Sich als Häftling verkleiden, sympathischen Polizeibeamten seine Perücke aufsetzen, Spaß haben und einen Schnappschuss machen“ ist eine witzige Sache. „Sich als Attentäter oder Terrorist mit Waffen- oder Sprengstoffattrappe verkleiden“ ist allerdings ein klares No-Go. Die Polizei vermittelt damit eine klare Botschaft.

DO:

- Sich als Häftling verkleiden, sympathischen Polizeibeamten seine Perücke aufsetzen, Spaß haben und einen Schnappschuss machen

DONT:

- Sich als Attentäter oder Terrorist mit Waffen- oder Sprengstoffattrappe verkleiden#München #Fasching #EurePolizei pic.twitter.com/OApXwJTaHd — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 6. Februar 2018

17.44 Uhr: Trotz Nässe und Kälte ließen sich 15.000 Feierwütige in Markt Indersdorf die Stimmung nicht verderben. 41 Umzugswagen und 22 Fußgruppen waren wieder einmal kreativ unterwegs. Beim Indersdorfer Faschingsumzug stehen oft lokale und umstrittene Themen im Vordergrund.

Eine Truppe, die als Senioren verkleidet war, machte sich für eine bessere Altenpflege stark. Ein Bollerwagen teilte gegen Merkel und Schulz und ihr „Groko-Blabla“ aus und auch das Glyphosat-Thema blieb nicht unkommentiert. Was sich die Indersdorfer noch so überlegt haben, berichtet Merkur.de*.

Prominenter Besuch in Augsburg

17.10 Uhr: Die Dschungelkönigin Jenny Frankhauser besuchte auf ihrer Tour durch Deutschland am Sonntag die Stadt Augsburg. Zu ihrer Autogrammstunde kam sie, wie bei der Augsburger Allgemeinen zu sehen, zwar nicht verkleidet, dafür waren ihre Fans in bunten Kostümen unterwegs.

Auf ihrem Instagram-Account bedankt sich die Dschungelkönigin für den Empfang:

Polizeieinsätze und skurrile Unfälle

16.24 Uhr: In Neuötting musste die Polizei beim Faschingsumzug mehrfach eingreifen. Neben stark alkoholisierten Minderjährigen und handgreiflichen Auseinandersetzungen, mussten die Einsatzkräfte auch gegen einen 21-Jährigen vorgehen. Der stand auf dem Stadtplatz, zeigte den Hitlergruß und rief dazu „Heil Hitler“. Wie die Polizei berichtet, wurde er des Faschingszuges verwiesen und ein Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

15.53 Uhr: Skurriler Unfall bei einer Faschingsfeier in der Oberpfalz: Eine Frau ist in Kemnath (Landkreis Tirschenreuth) von einem von der Wand fallenden Rinderschädel schwer am Kopf verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hielt sich die 28-Jährige am Vortag mit einer Faschingsgruppe in einem Gasthaus in der Gemeinde Waldeck auf. Während der Feier löste sich ohne ersichtlichen Grund der rund drei Kilo schwere Rinderschädel von der Wand und fiel der Frau auf den Kopf.

Eigentlich sollte er dort gar nicht hängen, hieß es. Ein Unbekannter habe ihn zuvor im Gastraum angebracht.

15.36 Uhr: In der Münchner Innenstadt ist die Faschingsparty in vollem Gange. Auf zwei Bühnen, die jeweils am Stachus und am Marienplatz stehen, wird noch bis 18 Uhr eingeheizt. Hier ein paar Live-Eindrücke von den Charivari-Faschingsbühnen:

Auch am Faschingsdienstag geht die Party dort von 12 bis 18 Uhr. Das Highlight am Dienstag: Mickie Krause steht um 15 Uhr am Stachus und um 17 Uhr am Marienplatz auf der Bühne und sorgt für gute Stimmung.

14.35 Uhr: Bei einem Faschingsball in Bichl (Bad Tölz) sind am Sonntag zwei junge Männer aneinander geraten. Ein 19-jähriger Benediktbeurer verpasste einem 21-Jährigen aus Wackersberg zwei Faustschläge. Der wollte weggehen, wurde von seinem Angreifer aber verfolgt und erneut ins Gesicht geboxt. Der Wackersberger kippte nach hinten um, knallte mit dem Kopf gegen eine Bank und blieb bewusstlos liegen. Er wurde in die Unfallklinik in Murnau gebracht.

Romantisch: Hochzeitsantrag beim Faschingsumzug

13.46 Uhr: So romantisch kann Fasching sein: Nach alter Tradition fuhr der Verein mit drei Traktoren durch den Ort, um vor den wichtigsten Wirtschaften Theater zu spielen. An der zweiten Station bat einer der Burschen, Franz Deimel seine langjährige Freundin auf die Bühne. In seinem schrägen Kostüm fragte er sie: „Auch wenn ich so ausschaue wie heute, möchtest Du mich heiraten?“ Die Ismaningerin besiegelte ihr „Ja“ mit einem Kuss.

In 90 Jahren hat es beim Burschenverein Ismaning noch keinen Heiratsantrag während des Faschingsumzugs gegeben, berichtet Merkur.de*.

11.55 Uhr: Ein schlimmes Ende hat der Tegernseer Faschingszug für einen 24-jährigen Rottacher genommen. Er stürzte gegen den heißen Ofen auf dem Jacuzzi-Wagen und verbrannte sich schwer.

Der Wagen war ein echter Hingucker beim sonntäglichen Treiben. Wie die Polizeiinspektion Bad Wiessee berichtet, stürzte der 24-Jährige ohne Fremdeinwirkung mit dem Rücken gegen den heißen Ofen und zog sich dadurch mittelflächige Verbrennungen zweiten Grades zu. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Klinikum Murnau geflogen.

10.37 Uhr: Der Faschingsumzug Olching gilt als der größte in ganz Oberbayern. Jedes Jahr kommen zehntausende Besucher in die Amperstadt. Heuer steht ein ganz besonderes Jubiläum an: Der 65. Gaudiwurm. Welche Neuerungen am morgigen Faschingsdienstag zu erwarten sind, verrät Merkur.de*.

Dringliche Sitzung: Lokalpolitiker feiert in mobilem Klohäusl

10.31 Uhr: In Tegernsee regnete es am Sonntag nicht nur Konfetti auf die Zuschauer des Faschingszugs nieder. Auch massenhaft Sägespäne feuerte ein überdimensionaler Biber aus seinem Hinterteil. Der selbst ernannte „König vo da Weißachau“ war in zigfacher Ausführung bei dem Umzug zu bewundern. Seine Schandtaten, die im vergangenen Jahr sogar den Keller des Trachtenheims der Hirschbergler in Kreuth unter Wasser setzten, waren den Narren ein willkommenes Thema.

+ Ein überdimensionaler Biber war eine der Hauptattraktionen beim Umzug in Tegernsee. © Thomas Plettenberg

10.08 Uhr: Schön, wenn Politiker auch über sich selbst lachen können. Lobend tat sich in dieser Beziehung der Schongauer Stadtrat Paul Huber hervor. Beim Umzug am Wochenende hatte der Lokalpolitiker eine dringliche Sitzung - in einem umgebauten Klohäusl. Merkur.de* berichtet über die Faschingsgaudi in der Narrenhochburg.

09.40 Uhr: Der Faschingszug in Gernlinden war diesmal eine Wohltat für die Lokalpolitiker: Hohn und Spott für die Ortspolitik? Fehlanzeige. Dafür mussten andere einstecken. Merkur.de* weiß, wen es in diesem Jahr traf.

09.35 Uhr: Auch von der parallel ablaufenden Konkurrenzveranstaltung in Südkorea, den Olympischen Winterspielen, hat sich die Narrenschranne der Narrhalla Erding nicht die Show stehlen lassen. Trotz schlechten Wetters säumten zahlreiche Zuschauer die Straßen.

09.24 Uhr: Es gibt sie in unzähligen Varianten, sie sind meist kunterbunt und werden vor allem zwischen November und Februar in Massen verliehen - Faschingsorden.

„Die Orden sind mittlerweile wichtig geworden“, sagt Norbert Schober. Er ist Ordenskanzler des Fränkischen Fastnacht-Verbandes. Früher, im 19. Jahrhundert, sei das noch eine Persiflage auf die Ordenswut der ungeliebten Preußen gewesen. „Heute sind sie unverzichtbar und haben mit einer Persiflage nichts mehr zu tun“, sagt der Experte aus dem unterfränkischen Kitzingen weiter.

Rund 30 000 Euro gibt der Verband jährlich für die meist metallenen Auszeichnungen aus. Geld, das auch über Sponsoren, Spenden, Mitgliedsbeiträge, Eintrittsgelder, Sommerfeste und andere Aktionen in die Kasse des Verbandes kommt. Manche Gesellschaften lassen sich die Orden mittlerweile sogar von Unternehmen stiften. „Die Orden sind ein enormer Kostenfaktor“, sagt Schober dazu.

Das trieben die Narren am Sonntag

Geschminkt und verkleidet machten sich am Sonntag zahlreiche Narren im Freistaat auf zu den Faschingszügen. Während bei den meisten Veranstaltungen ausgelassen gefeiert wurde, überschattet ein tragischer Unfall in Oberbayern das närrische Treiben.

Trotz Kälte und Nieselwetters sind am Sonntag in vielen Orten Bayerns Zehntausende Narren auf die Straßen geströmt, um die Faschingszüge zu bejubeln und die letzten tollen Tage der Saison zu feiern. Der mit etwa 3000 Aktiven größte Zug setzte sich um genau 11.55 Uhr in Würzburg in Bewegung und schlängelte sich durch die Innenstadt.

Trotz Schneeregen: Viele Menschen auf den Straßen

Stundenlang wurden die mehr als 40 bunten Wagen, kostümierten Faschingsgruppen, tanzenden Garden und Spielmannskapellen in Würzburg von den Zuschauern am Straßenrand bejubelt. Der Zug verlief laut Polizei friedlich. Insgesamt seien gut 150 Gruppen mit etwa 3000 Aktiven durch die Straßen gezogen. Der Würzburger Faschingszug ist weitgehend unpolitisch.

+ Der Faschingsumzug in Würzburg wurde von etwa 3000 Aktiven begleitet. © dpa

Löwenrudel, Promillejäger und Dieselburschen: Auch beim Umzug in Mauern im Landkreis Freising war wieder einiges geboten. Merkur.de* berichtet über das bunte Treiben am Wochenende.

Mit leichter Verspätung - um kurz nach 13 Uhr - startete auch der Faschingsumzug in Nürnberg. „Nur das Wetter ist etwas unpraktisch“, sagte ein Polizeisprecher. Von leichtem Schnee- und Nieselregen lasse man sich die Laune aber nicht verderben. 80 000 Zuschauer standen entlang der Strecke, erwartet worden waren 100 000.

Tödlicher Unfall überschattet Feierfreude

Überschattet wurde das närrische Treiben im Freistaat von einem tödlichen Unfall in Waidhofen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen). Eine Frau wurde bei einem Faschingszug am Nachmittag von einem Traktor erfasst und starb. Es war laut Polizei zunächst unklar, wie es zu dem Unfall kam. Ein Gutachter habe vor Ort die Ermittlungen aufgenommen, auch Alkoholtests seien veranlasst worden.

