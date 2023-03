„Fast ein bisschen gespenstisch“: Verkehr im Ausstand

Teilen

„Applaus, für Ihre Geduld“ steht an einer Wand am Terminal. © Sven Hoppe/dpa

Bayernweit ist am heutigen Montag der öffentliche Nahverkehr in zahlreichen Städten zum Erliegen gekommen. „Wir werden eine sehr breite Unterstützung haben“, kündigte ein Verdi-Sprecher am frühen Morgen zu Schichtbeginn an. Warnstreiks sollte es unter anderem in München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Würzburg, Schweinfurt, Bamberg, Bayreuth, Fürth, Erlangen, Ingolstadt, Passau und Landshut geben.

München - Auch der Flugverkehr ist betroffen. „Es sind keine Passagiere unterwegs“, sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitung des Flughafen München. Alle 785 geplanten Flüge fielen am Montag aus. „Es startet und landet nichts. Es ist fast ein bisschen gespenstisch.“ Lediglich ein Ambulanzflieger sei am Morgen in München angekommen. Auch der Nürnberger Flughafen ist betroffen. In Memmingen sollte dagegen normal geflogen.

Auch auf der Schiene herrschte Ausnahmezustand. Die Eisenbahngewerkschaft EVG hat bundesweit zu Warnstreiks bei der Deutschen Bahn und ihren regionalen Konkurrenten aufgerufen. Im Fernverkehr verzichtet die Bahn auf einen Ersatzfahrplan. Auch im Regional- und S-Bahn-Verkehr sei größtenteils mit Zugausfällen zu rechnen, hieß es.

Mit den Warnstreiks wollen Verdi und EVG den Druck in ihren gegenwärtigen Tarifrunden erhöhen. dpa