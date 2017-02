„Fastnacht in Franken“ geht in die 30. Runde

Ach du Shrek! Bayerns Finanzminister Markus Söder (r.) nahm am 21. Februar 2014 als „Shrek, der tollkühne Held“ verkleidet an der Prunksitzung des Fränkischen Fastnachtsverbandes „Fastnacht in Franken“ in Veitshöchheim bei Würzburg teil. Neben ihm Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU).

© dpa