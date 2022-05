FC Bayern bekommt die Schale: Sieg gegen Stuttgart geplant

Der FC Bayern freut sich auf die Ehrung mit der Meisterschale am Sonntag. Nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart bekommen die Münchner die wichtigste Trophäe im deutschen Fußball bereits zum zehnten Mal nacheinander überreicht. Zuvor will das Starensemble einen Heimsieg gegen die abstiegsbedrohten Schwaben bejubeln.

München - „Wir werden alles geben und versuchen, das letzte Heimspiel vor ausverkauftem Haus zu gewinnen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann eine Woche nach dem 1:3 beim FSV Mainz und nach einem Ibiza-Kurztrip des Teams. „Ich freue mich, wenn wir die Schale bekommen.“

75.000 Zuschauer sind in der ausverkauften Allianz Arena dabei. Eine Woche später geht die Feier mit Tausenden auf dem Münchner Marienplatz weiter, wo sich die Stars auf dem Rathausbalkon zeigen werden.

Nach der 1:2-Niederlage von Bielefeld hat der Gast eine große Möglichkeit: Die Stuttgarter könnten sich mit einem überraschenden Sieg in München am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) den Einzug in die Relegation sichern.

Der FC Augsburg ist zum Abschluss des 33. Spieltags am Sonntag (19.30 Uhr) bei Champions-League-Kandidat RB Leipzig gefordert. dpa