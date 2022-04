FC Bayern startet gegen Villarreal mit Nationalspieler Sané

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann vertraut im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Villarreal auf Leroy Sané in der Offensive. Der zuletzt so wechselhafte Fußball-Nationalspieler steht in der Startelf des deutschen Rekordmeisters für das Heimspiel in der Allianz Arena am heutigen Dienstagabend (21.00 Uhr/Amazon Prime Video).

München - „Der Erfolg von Bayern definiert sich viel über die Champions League, da ist das Halbfinale schon das Minimalziel“, sagte Nagelsmann kurz vor dem Anpfiff bei Amazon Prime Video. „Wir haben natürlich die Qualität, das Spiel zu gewinnen.“

Nagelsmann setzt außerdem in der Offensive auf Jamal Musiala, Kingsley Coman und Thomas Müller. Ganz vorne läuft wie gewohnt Weltfußballer Robert Lewandowski auf, über den es neue Spekulationen um einen angeblichen Wechsel zum FC Barcelona gibt.

Vor Nationaltorwart Manuel Neuer verteidigt dem Vernehmen nach eine Dreierkette um Benjamin Pavard, Dayot Upamecano und Lucas Hernández. Davor im Mittelfeld bietet Nagelsmann das Duo Joshua Kimmich und Leon Goretzka auf. Die Bayern müssen ein 0:1 aus dem Hinspiel aufholen. dpa