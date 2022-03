1. FC Nürnberg mit Überraschung: „Keiner auf dem Zettel“

Sportdirektor Olaf Rebbe vom 1. FC Nürnberg traut den Franken die Rolle der Überraschungsmannschaft im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga zu. „Der Druck liegt eher bei den anderen Mannschaften, die mit wesentlich mehr Budget, mit wesentlich mehr Erwartungshaltung und anderen Planungen in die erste Liga aufsteigen müssen. Unser Vorteil ist ein bisschen, dass uns keiner auf dem Zettel hat und schaut, was der „Club“ eigentlich macht“, sagte Rebbe in einem Vereins-Interview.

Nürnberg - Seine Wahrnehmung sei, dass der Verein in der Berichterstattung über den Bundesligaaufstieg teils gar nicht stattfinde. „Das ist gar nicht so schlecht, diese Rolle steht uns ganz gut. Dennoch sind wir dran“, sagte der 43-Jährige über den Tabellenfünften. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf die zwei direkten Aufstiegsplätze, zwei auf Relegationsrang drei.

Nach der Länderspielpause stehen für das Team von Trainer Robert Klauß drei wegweisende Partien im Saisonendspurt an. Der „Club“ muss am 3. April in Heidenheim (Platz 7), am 9. April daheim gegen Darmstadt (3.) und am 17. April beim Tabellenzweiten Werder Bremen antreten. dpa