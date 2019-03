Nach Überholmanöver: Motorradfahrer (18) stürzt und wird von Betonmischer überrollt

Ein tödlicher Unfall hat sich im Landkreis Altötting ereignet: Dort stürzte ein Motorradfahrer (18) und wurde von einem Betonmischer überrollt.

Feichten - Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus dem Gemeindebereich Engelsberg war am Donnerstagmorgen gegen 7.20 Uhr auf der Kreisstraße AÖ29 von Feichten in Richtung Palling unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, stürzte der 18-Jährige im Bereich der Abzweigung Schachen in einer Rechtskurve nach einem Überholmanöver.

Tödlicher Unfall im Landkreis Altötting: Motorradfahrer (18) stürzt und wird von Betonmischer überrollt

Im Kurvenauslauf rutschte der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn direkt vor einen entgegenkommenden Betonmischer, der von einem 39-Jährigen aus Freilassing gefahren wurde. Der 18-Jährige hatte keine Chance und wurde von dem Lkw überrollt und starb noch an der Unfallstelle, so die Polizei. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Angehörigen. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt. Neben Polizei und Feuerwehr waren auch ein Notarzt sowie zwei Hubschrauber im Einsatz.

mm/tz

