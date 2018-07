Mordverdacht: Polizei sucht mit Hochdruck nach diesem Mann - und warnt eindringlich vor ihm

Die Polizei sucht dringend nach Fridolin Schmidt. Der 51-Jährige wird verdächtigt, auf zwei Personen geschossen zu haben. Die Polizei warnt eindringlich vor dem Mann.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde der Polizei gegen 03.10 Uhr in der Mozartstraße in Burgkirchen eine körperliche Auseinandersetzung mitgeteilt, bei welcher zwei Personen mittelschwer verletzt wurden.

+ Fridolin Schmidt soll zwei Personen mit einer Schusswaffe verletzt haben. © Polizeipräsidium Oberbayern Süd Bei der Auseinandersetzung wurde, ersten Erkenntnissen zu Folge, mit einer Schusswaffe auf einen der Verletzten geschossen und dieser am Arm verletzt. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand bzw. besteht für beide Personen nicht.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernahm die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn die Ermittlungen. Dringend verdächtigt wird wegen versuchten Mordes: Fridolin Schmidt, geboren am 5. Juni 1967. Der Gesuchte ist 178 cm groß, hat mittellange, graumelierte Haare und eine kräftige Statur.

Die Polizei warnt: Die gesuchte Person ist möglicherweise bewaffnet.

Personen, die den Mann kennen und/oder Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mühldorf am Inn, Telefon (08631) 3673-499 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang durchsuchte die Kriminalpolizei bereits am Montagabend ein Anwesen bei Feichten (Neumarkt-Sankt Veit). Unter der Einsatzleitung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd waren hier auch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Spezialeinheiten sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei gehen derzeit von einer Beziehungstat aus. Weitere Angaben zum Tathergang können nicht gemacht werden.

mm/tz