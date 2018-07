Newsblog zum Ferien-Stau in Bayern: Auf A8 wird es kritisch - A 95 nach Oberau dicht

Alle anderen haben schon frei, jetzt ist auch Ferienbeginn in Bayern und Baden-Würtemberg. Das bedeutet ab Freitag vor allem eins: Stau. Wo die größten Gefahren sind und wo aktuell schon alles zu ist - alle Infos in unserem Newsblog.

Ab Freitagnachmittag beginnen in Bayern und Baden-Würtemberg die Sommerferien. Alle anderen Bundesländer sind schon in den Ferien.

Der ADAC rechnet für Bayerns Autobahnen mit dem „schlimmsten Stau-Wochenende“ der Saison. Der Automobilclub rät: Steigen Sie nicht ins Auto.

Alle Staus und Unfälle auf Bayerns Autobahnen und Ausweichstrecken gibt es hier live in unserem Newsblog.

14.21 Uhr: Auch rund um Garmisch-Partenkirchen staut es sich erwartungsgemäß. So ist die Strecke zwischen der Abfahrt der A95 bei Eschenlohe und Oberau total überlastet. Und auch die Ortsdurchfahrt Garmisch-Partenkirchen ist teilweise zu. Gegen Abend dürfte sich die Situation noch verschärfen. Dann fahren hinzukommend zum Fernreiseverkehr Ausflügler wieder in Richtung München.

14.07 Uhr: A99 in Richtung München entspannt sich. In Richtung Nürnberg wächst ab der A8 der Stau.

Ferien-Stau in Bayern: A8 bereits an Belastungsgrenze

13.15 Uhr: Auf der A99 herrscht zäh fließender Verkehr mit vereinzeltem Stau in Richtung A9/Nürnberg vor der von Aschheim zurück bis Hohenbrunn. In der Gegenrichtung staut es sich bereits von der A8 etwas zurück.

13.09 Uhr: Die Schulferien sind erst wenige Minuten alt. Auf der A8 ist das erhöhte Verkehrsaufkommen bereits deutlich spürbar. Ab der Auffahrt A99 bei Brunthal herrscht zäher Verkehr Richtung Salzburg bis zum Irschenberg. Vereinzelt kommt es bereits zu Stop-and-Go-Verkehr. Weiter auf der A8 ab Bernau am Chiemsee ebenfalls wieder zäher Verkehr.

Stau in Bayern: ADAC-Stauprognose lässt Schlimmes befürchten

Geht es nach dem ADAC - wohlgemerkt Deutschlands Automobilclub - sollten wir von Freitag, 27. Juli, bis Montag, 30. Juli, am besten gar nicht ins Auto steigen. In ganz Deutschland, so der ADAC in seiner aktuellen Stauprognose, soll es schlimm werden - in Bayern wird es „extrem“.

Nicht nur fangen in Bayern und Baden-Würtemberg die Sommerferien an, auch in den nördlichen Niederlanden gehen Ferien los und auch alle anderen Bundesländer befindet sich aktuell in der Großen-Ferienzeit. Gleichzeitig gehen in einigen Bundesländer die Sommerferien schön langsam zu Ende. Deshalb ist bereits an diesem Wochenende mit dem Beginn des Rückreiseverkehrs zu rechnen. Und alle, wirklich alle, werden sich dieser Tage auf Bayerns Straßen treffen.

Stau in Bayern: Diese Autobahnen sind stark belastet

Mit krasser Verkehrsbelastung ist vor allem auf der gesamten A9 zu rechnen - und zwar ab Freitag bis Montag. Genauso wird die A6 bis Nürnberg und die A8 bis München sehr, sehr stark befahren sein, sagt der ADAC voraus.

Stau in Bayern: Auf diesen Autobahnen ist die Staugefahr extrem

Extrem wird es auf folgenden Autobahnen in Bayern: Die A99 soll in beiden Richtungen ab Freitagnachmittag zu sein. Noch schlimmer wird es wohl auf der A8 von München Richtung Salzburg werden und respektive auch auf der Richtung Inntal/Kufstein anschließenden A93. Genauso werden Staus auf der A95 Richtung Garmisch erwartet.

Staugefahr wegen Ferienbeginn: Blick über die Grenze

Auch auf den österreichischen Autobahnen ist nichts Gutes zu erwarten: Eigentlich alle Hauptstrecken von Tauern- bis Inntalautobahn werden hoffnungslos überlastet sein, prognostiziert der ADAC. Besonders schlimm wird es am Brenner sein.

Und damit nicht genug: Blockabfertigung droht am Montag

Die Tiroler wollen es wissen: Zusätzlich zu ganz Deutschland und halb Holland auf Bayerns Straßen werden am Montag, 30. Juli, alle Lkw auf der Inntalautobahn A93 Höhe Kufstein gedrosselt. Rollen mehr als 250 bis 300 Lkw pro Stunde über die Grenze - wird gestoppt.

Zusätzlich zum Ferienverkehr könnte das für spannende Momente auf der A8 bis nach München sorgen. Bereits ohne Ferienverkehr gab es bereits wegen einer Blockabfertigung einen Rückstau bis in den Landkreis München hinein (Merkur.de*).

