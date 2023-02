Garage, Keller und Türklingel angezündet – Polizei nimmt Verdächtigen fest

Von: Marcel Prigge

Teilen

Das Polizeipräsidium Oberfranken konnte nach dreimaliger Brandstiftung einen Tatverdächtigen festnehmen. Er soll für mehrere Feuer im vergangenen Jahr in Ebersdorf verantwortlich sein.

Ebersdorf/Coburg – Erst eine Garage, dann einen Keller und schlussendlich sogar eine angezündete Türklingel: Einen Ermittlungserfolg bezüglich dreier Brandstiftungen konnte das Polizeipräsidium Oberfranken sowie die Staatsanwaltschaft Coburg verzeichnen. Ein Ermittlungsrichter hat einen Haftbefehl gegen einen 32-jährigen Tatverdächtigen erlassen.

Dreimalige Brandstiftung: Verdächtiger soll in Ebersdorf Keller, Garage und Türklingel angezündet haben

Was ist geschehen? Im Mai vergangenen Jahres soll sich der Mann Zugang zu einer Garage in Ebersdorf im Landkreis Coburg verschafft haben, um einen Reisigbesen anzuzünden. Anwohner konnten den Brand rechtzeitig bemerken und die Flammen löschen. Wie das Polizeipräsidium berichtet, soll es im Dezember dann zu weiteren Straftaten gekommen sein.

Zu einem Kellerbrand musste die Feuerwehr Ebersdorf im Dezember 2022 ausrücken. Die Polizei verdächtigt einen 32-Jährigen der Brandstiftung. © Feuerwehr Ebersdorf

So soll der Mann einen Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses gelegt haben. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr rückten zu einem Großeinsatz aus. Kurze Zeit später soll der 32-jährige Tatverdächtige bei einem weiteren Haus in Ebersdorf eine Türklingel angezündet haben.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Brandstiftung in Ebersdorf: 32-jähriger Tatverdächtige festgenommen

„Umfangreiche Ermittlungen wie zum Beispiel Zeugenvernehmungen und Spurenauswertungen führten die Kriminalbeamten nun zu dem 32-jährigen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Coburg“, heißt es vonseiten der Polizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg habe ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Dieser befinde sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt und müsse sich unter anderem wegen Brandstiftung strafrechtlich verantworten.

Ebenfalls vermutete Brandstiftung: Corona-Test-Zentrum in Neu-Ulm in Flammen

Ebenfalls von Brandstiftung gehen die Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West bei einem Feuer aus, das am Mittwoch, 8. Februar in Neu-Ulm ausbrach. Ein Container, der als Corona-Test-Center genutzt wurde, brannte vollständig aus. Vor Ort hätten Ermittlungen ergeben, dass das Feuer mutmaßlich vorsätzlich gelegt worden war.