Mann legt Feuer, weil ihn Prostituierte geärgert haben

Schweinfurt - Ein 34-Jähriger hat vor Gericht zugegeben, in einem Schweinfurter Bordell Feuer gelegt zu haben. Er behauptet: Die Prostituierten hätten ihn bei einem Spiel zu sehr geärgert.

Im Prozess um Brandstiftung in einem Schweinfurter Bordell hat der 34-jährige Angeklagte die Tat zugegeben. Er habe das Feuer im vergangenen Juni aus Ärger über die Prostituierten gelegt, ließ der Mann am Freitag vor dem Landgericht Schweinfurt über seinen Verteidiger erklären. Diese hätten ihn beim Billardspiel abgezockt.

Der psychisch labile Mann ist wegen schwerer Brandstiftung und Diebstahls angeklagt. Über seinen Verteidiger gab er alle Vorwürfe zu. Er habe niemanden verletzen wollen und bereue die Tat zutiefst.

Der Angeklagte hatte im vergangenen Juni kurz nach Mitternacht zunächst in dem Bordell nach einem Aushilfsjob gefragt und dann mit den Damen Billard gespielt. Kurz darauf füllte er an einer Tankstelle Benzin in eine geklaute Gießkanne und zündete es im Flur des Bordells an. Dabei verletzte er sich schwer. Die Prostituierten blieben unverletzt.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa