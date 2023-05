Feuer-Unfall in Disco: Besucher steht in Flammen – „Wir sind entsetzt, dass sowas passiert“

Von: Tanja Kipke

In einer Diskothek in Würzburg kam es am Wochenende zu einem folgenschweren Unfall. Die Stadt zeigt sich über den Vorfall entsetzt.

Würzburg – Am Samstagabend (13. Mai) zog sich ein Disco-Besucher in Würzburg schwere Brandverletzungen zu, teilte die Polizei bereits am Montag mit. Es seien offenbar „alkoholische Getränke im Bar- und Tresenbereich entzündet worden.“ Die Flammen griffen hiernach auf den Mann aus dem Landkreis Main-Spessart über, durch das Feuer erlitt er Verletzungen am Oberkörper und im Gesichtsbereich. „Die Ermittlungen hat die Kripo Würzburg übernommen“, so die Polizei.

Feuer-Unfall in Würzburger Discothek: Stadt zeigt sich entsetzt

Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kirpo bittet in diesem Zusammenhang auch um Zeugenhinweise:

„Personen, die Angaben zu dem Geschehen in der Diskothek machen können oder die ggf. auch Bilder oder Videos von dem Abend gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0931 / 457-1732 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.“

Dem Bayerischen Rundfunk liegt nach eignen Angaben ein Video vor, welches eine Feuershow in der Diskothek in der Augustinerstraße in Würzburg zeige. Der Tresen stehe in den Aufnahmen bereits in Flammen, eine Mitarbeiterin schüttet weiteren Alkohol darauf. Die Flammen greifen laut BR dann auf einen Besucher über. „Sein Kopf und sein Oberkörper stehen in Flammen.“ Als Mitarbeiter der Disco versuchen dem Mann zu helfen, endet das Video.

Die Stadt zeigt sich über den Vorfall erschüttert. „Wir sind entsetzt, dass sowas passiert“, sagt Christian Weiß, Pressesprecher der Stadt Würzburg, dem BR.

Offenbar stand der Tresen der Bar durch eine Feuershow der Diskothek in Flammen. © IMAGO/Wirestock

Feuer in Diskotheken ist verboten – Club muss schließen

Ein offenes Feuer ist nach der Verordnung für Versammlungsstätten in Diskotheken verboten. Nach Angaben des Sprechers habe es für die betroffene Diskothek auch keine Ausnahmegenehmigung gegeben. Nach einer Ortsbegehung samt Brandschutz musste der Club in der Augustinerstraße in Würzburg (Odeon Lounge) vorerst schließen.

Der Betreiber des Clubs zeigte sich via Instagram über den Vorfall erschüttert. Man hoffe, dass der Verletzte schnell wieder gesund wird. „Unsere Gedanken sind bei dem jungen Mann“. Der 20-Jährige befindet sich laut Mainpost auch drei Tage nach dem Unfall noch im künstlichen Koma. (tkip)

