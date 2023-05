Feuerdrama in Bayern: Vor Hundesportturnier – Vereinsheim brennt vollständig nieder

Von: Felix Herz

Teilen

In Lichtenfels ist ein Vereinsheim – kurz vor einem Hundesportturnier – vollständig niedergebrannt. © NEWS5 / Merzbach

Ein Vereinsheim in Lichtenfels ist in den frühen Morgenstunden vollständig niedergebrannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lichtenfels – Feuerdrama in Oberfranken: Kurz vor einem Hundesportturnier ist ein Vereinsheim in Lichtenfels, Landkreis Lichtenfels, vollständig niedergebrannt. In den frühen Morgenstunden am Samstag, 6. Mai, stand das Gebäude des Hundesportvereins in Flammen.

Hundesport-Vereinsheim brennt vollständig nieder: Vorstand als Feuerwehrmann im Einsatz

Am frühen Samstagmorgen, gegen 3.45 Uhr, ist ein Hundesport-Vereinsheim in Lichtenfels in Flammen aufgegangen. Das Haus brannte vollständig nieder. Besonders tragisch: Am Wochenende hätte dort ein Hundesportturnier auf nordbayerischer Ebene stattfinden sollen. Das Turnier ist auch der Grund für den enormen Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro – denn bei dem Brand wurden auch diverse Messtechnik, Lichtschranken, Computer und Startkarten zerstört.

„Unsere komplette Elektronik, alle Computer, Zeitmesseranlagen, Lichtschranken bei unseren Hundesportgeräten. Natürlich waren sie jetzt in der Nacht heute da, damit es dann morgen sofort aufgebaut sein kann“, berichtet Lars Reichelt, 2. Vorstand des Hundesportvereins – und war als Feuerwehrmann selbst bei diesem tragischen Vorfall im Einsatz.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Brandursache völlig unklar – Kriminalpolizei ermittelt

Kein einfacher Einsatz für Reichelt, das weiß auch Kreisbrandmeister Alexander Klose. „Er ist hier ebenfalls im Einsatz gewesen und war auch als einer der ersten Atemschutztrupps mit im Einsatz. Mit ihm habe ich jetzt auch schon mal gesprochen. Gut, der Schaden ist da, ihm selber geht es glücklicherweise gut“, sagte er über Reichelt.

Die Ursache für den verheerenden Brand ist derzeit noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen dazu aufgenommen. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.